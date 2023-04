Derby Rosina - Teplička rozhodla hrubá chyba, Belá nepremenila dve penalty + 8 naj hráčov

Komentáre k zápasom 18. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 18. kolo V. ligy Sever. To otvorilo derby medzi Rosinou a Tepličkou nad Váhom. Vyrovnaný zápas nakoniec rozhodla hrúbka v domácej obrane, ktorú využil na skórovanie po prihrávke Daniela Labudu Richard Šesták.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Belá opäť nastúpila v oklieštenej zostave, no proti Čiernemu zo spodku tabuľky nedokázala bodovať naplno. Remízu pre domácich zachránil Maroš Rolček. Zverenci Jána Holúbeka však mohli brať tri body, no v druhom polčase Sebastián Lazar ani Juraj Ševčík nepremenili pokutové kopy.

V zápase Gbelian proti Belej-Duliciam podal na domácej strane skvelý výkon brankár Ján Kasman, ktorý zneškodnil štyri veľké príležitosti hostí. Nováčik súťaže bol efektívny a bral tri body.

V. liga Sever - 18. kolo

OŠK Rosina – OFK Teplička nad Váhom 1:2 (0:1)

Góly: 70. T. Šemík – 38. P. Dolinay, 79. R. Šesták. ŽK: J. Chládecký. Rozhodoval Vallo, 200 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – A. Kroupa, T. Šemík, J. Chládecký, J. Slatinský, M. Holbička, M. Hruboš, M. Gajdoš, V. Konštiak (61. B. Krajník), M. Mikula, M. Gavuliak (72. J. Čuraj).

HOSTIA: P. Ďuríček – F. Poljak, M. Jarabica, R. Surma, R. Šesták (80. P. Gajdošík), L. Sušienka, V. Oberta, S. Gajdošík (80. S. Staník), L. Blaščik, A. Kulas (25. M. Poljak), P. Dolinay (63. D. Labuda).

Ďalej sa dozviete: ktorí ôsmi hráči (po dvoch z každého žilinského mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 18. kole,

podrobné priebehy zápasov Rosina - Teplička nad Váhom, Gbeľany - Belá-Dulice, Belá - Čierne,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ako zhodnotili derby zápas záložník Rosiny Boris Krajník a útočník Tepličky nad Váhom Daniel Labuda,

pre aké víťazstvo išlo pre Tepličku nad Váhom z historického hľadiska,

v akých štyroch veľkých šanciach podržal skvelými zákrokmi Gbeľany brankár Ján Kasman,

akú hrozbu predstavovalo Čierne pre Belú v prvom polčase,

po akých situáciách kopala Belá dve penalty a akým spôsobom ich nepremenila,

ktorý hráč Belej prekopol odkrytú bránu a kto nastrelil brvno,

a ešte oveľa viac.

V derby zápase sa úvodných 30 minút hral medzišestnástkový futbal bez väčších príležitostí. Za zmienku stojí akurát vysunutie Hruboša od Slatinského, no jeden z hráčov hostí v poslednej chvíli odvrátil na roh. Ten výborne kopol Slatinský, no nikto z jeho spoluhráčov sa nezavesil do vzduchu na hlavičku.

V 32. minúte posielal prudký center na bránu Slatinský, Ďuríček musel jeho pokus vyraziť. O dve minúty neskôr mohla Teplička využiť Jurčenkovu chybu v rozohrávke, no Sušienka mieril nad bránu. Na opačnej strane preveril Ďuríčka strelou z 30 metrov k ľavej tyči Holbička.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: V Štiavniku sa lúčila legenda. Víkend priniesol 97 gólov, 15 penált a 3 červené karty Čítajte

O chvíľu na to hostia otvorili skóre – na ľavej strane zostal nepokrytý Surma, ktorý poslal milimetrový center na Dolinaya a ten hlavou ku pravej tyči nedal Jurčenkovi šancu.

Na rozdiel dvoch gólov mohla Teplička zvýšiť o tri minúty neskôr, keď po brejku nastrelil Sušienka tyč. Na opačnej strane mohol vyrovnať Slatinský, ale jeho strelu, ktorá smerovala do odkrytej brány, vykopol F. Poljak.

Rosina nastúpila do druhého polčasu aktívne a už v 48. minúte mohla vyrovnať, no Šemíkovu hlavičku k tyči fantasticky zneškodnil Ďuríček. Kontrovali aj hostia, Blaščikova strela z voleja letela nad brvno. V 54. minúte unikol po ľavej strane Slatinský, no jeho strelu k ľavej tyči vyrazil Ďuríček na roh.