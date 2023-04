Stráňavy si poradili so Žarnovicou 3:0, no mohli zvíťaziť aj vyšším rozdielom

Komentár k zápasu 18. kola IV. ligy.

ŽARNOVICA. Počas víkendu sa odohralo 18. kolo IV. ligy. Jediným žilinským zástupcom v tejto lige je mužstvo OŠK Baník Stráňavy, ktoré cestovalo na ihrisko Žarnovice. Zverencom Jána Jančiho domáci tím väčšie problémy nerobil a Baník zaslúžene zvíťazil.

IV. liga - 18. kolo

MFK Žarnovica - OŠK Baník Stráňavy 0:3 (0:2)

Góly: 11. R. Coma, 41. S. Kučera (vl. gól), 64. T. Ďuratný. ŽK: A. Bambura. Rozhodoval Burger, 20 divákov.

DOMÁCI: M. Balciar – J. Jakubčo, M. Hajdoni, S. Kučera, S. Prachar, V. Pilník, Š. Boška, A. Bambura, S. Marunčiak, K. Ducho, A. Lupták.

HOSTIA: M. Sága - M. Janči, D. Oberta (46. V. Atanov), J. Bukovčan, T. Ďuratný (69. T. Klocaň), R. Bugala, D. Knežević, M. Zajac, R. Coma, Ľ. Becík (75. M. Hreus), Š. Kampas.

Ďalej sa dozviete: podrobný priebeh zápasu Žarnovica - Stráňavy,

ktorí futbalisti Stráňav neuspeli v prvom polčase v dobrých príležitostiach,

po faule na ktorého hráča mali Stráňavy kopať penaltu, no rozhodca ju nepochopiteľne neodpískal,

hodnotenie zápasu od trénera Stráňav Jána Jančiho.

Stráňavy v Žarnovici zaslúžene zvíťazili, no keby boli efektívnejší v koncovke, mohli vyhrať aj oveľa vyšším gólovým rozdielom. Skóre zápasu otvoril Baník v 11. minúte po krídelnej akcii – Oberta vnikol do 16-tky, kde prihrávkou našiel Comu, ktorý doklepol loptu do odkrytej brány.

Stráňavy pokračovali v dobrej hre, len sa nevedeli strelecky poraziť.