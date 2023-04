Manželia darovali žilinskej nemocnici EKG. Kontroluje srdiečka novorodencov

Prístroj umožňuje vyšetrenie u novorodencov v inkubátore

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. Oddelenie neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline získalo nový prenosný elektrokardiografický prístroj.

Výhodou je bezdrôtový prenos, ktorý umožňuje žilinským zdravotníkom robiť veľmi dôležité vyšetrenie u novorodencov aj priamo v inkubátore.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Elektrokardiografia slúži na diagnostiku vrodených, dedičných, alebo získaných srdcových ochorení u detí i dospelých.

Desať elektród špecificky prispôsobených pre novorodencov umiestnených na končatinách a hrudníku sníma a v počítači graficky zobrazuje EKG krivku rytmu spolu s elektrickou aktivitou srdca.

„Vyšetrenie je neinvazívne, rýchle, no presné, takže je pre nás veľkým pomocníkom pri včasnom záchyte možných srdcových ochorení. Ak odhalíme akúkoľvek odchýlku, ktorá by mohla naznačovať poruchu srdiečka, vieme zrealizovať EKG aj u najmenších bábätiek, a to dokonca priamo v inkubátore,“ priblížila výhody nového prístroja primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Mali skončiť na smetisku, no poslúžili dobrej veci. Žilinčanka zachránila sklad odevnej firmy Čítajte

Prenosný elektrokardiograf odosiela namerané údaje do počítača v reálnom čase, odkiaľ dokáže lekár vyhodnotiť viaceré parametre funkcie srdca.

Podľa slov primárky žilinskej neonatológie Kataríny Jackuliakovej prevažujú u novorodencov so srdcovými chybami vrodené ochorenia. Väčšinu z nich dokáže odhaliť prenatálna diagnostika.

„Vznikajú pri vnútromaternicovom vývine, keď neprebehnú všetky etapy, ktoré by mali, alebo ak sa dieťatko narodení predčasne a pretrvávajú u neho fetálne skraty. Srdcové ochorenia sa môžu takisto prenášať dedične, môžu byť zároveň viazané na určitý typ genetického ochorenia, no srdcovú chybu je možné získať tiež až po narodení ako následok iného ochorenia,“ uviedla Jackuliaková.

Podľa nej žiadnu odchýlku síce netreba podceňovať, ale ani hneď vyvodzovať predčasné závery.

„V pôrodnici sa najčastejšie stretávame so šelestom, je to veľmi častý jav, ktorý ale nemusí hneď znamenať závažné postihnutie a dokonca ani nemusí ísť o srdcovú chybu. Každé dieťa, pri ktorom zachytíme akúkoľvek odchýlku, však dôkladne vyšetríme, aby sme zabezpečili nevyhnutnú základnú diagnostiku, ktorá dokáže včas odhaliť problém a predísť riziku zlyhania srdiečka,“ doplnila primárka a dodala, že medzi symptómy ochorení srdca u novorodencov môžu patriť aj zrýchlené dýchanie, odmietanie jedla, premodrávanie či zvýšené potenie.

Nový prenosný elektrokardiografický prístroj venovali novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline manželia Ivana a Martin Čerňanovci.

Ako uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík, obnova a rozšírenie zdravotníckeho prístrojového vybavenia je mimoriadne dôležitá.

„Neustále sa snažíme prinášať do nemocnice nové investície, no zo zdrojov, ktoré máme k dispozícii, nedokážeme, žiaľ, naraz pokryť všetky potreby našich oddelení. Sme preto vďační za podporu našich partnerov, sponzorov, ktorí sú súčasťou mnohých pozitívnych zmien a pomáhajú nám v rýchlejšej a efektívnejšej modernizácii,“ poznamenal riaditeľ FNsP Žilina.