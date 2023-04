V Žiline otvorila vývojové centrum jedna z najväčších európskych IT spoločností

Prináša voľné pracovné miesta a medzinárodné projekty.

ŽILINA. Unicorn Systems rozšírila svoje portfólio o nové vývojové centrum v Žiline. Spoločnosť dnes tvorí viac ako 2500 ICT špecialistov, manažérov a odborníkov v oblasti IT.

„Naším cieľom je obsiahnuť trh IT sektora, kde sú potenciálne nové personálne kapacity, prípadne možnosť ich vychovať. Logicky aj logisticky sme pre ďalšiu mikropobočku, Vývojové centrum Unicorn Systems, vybrali Žilinu. Máme tu partnerov, konkurenciu, ale aj klientov a zároveň vedomostný potenciál študentov technických odborov,“ hovorí Petr Zdráhal, produkčný riaditeľ Unicorn Systems SK.

Nové vývojové centrum bude mať sídlo v centre mesta a prácu ponúkne desiatkam IT špecialistom.

„Chceme naďalej pokračovať v spolupráci so Žilinskou univerzitou a investovať do mladých talentov z tohto regiónu či už je to v oblasti dodávok našich energetických produktov alebo v oblasti cloudov, čo je v súčasnosti akcentovaná téma,“ hovorí Tomáš Hudec, riaditeľ Unicorn Systems SK.

„Som Žilinčan a práca pre Unicorn je pre mňa srdcovou záležitosťou, lebo v tomto meste chcem naďalej pôsobiť. Chcel by som tiež prispieť k jeho rozvoju a myslím si, že koncept, ktorý Unicorn vytvára zakladaním vývojových centier do toho môjho osobného srdcového zámeru zapadá. Je pre mňa dôležité, aby sa tu vytvoril kvalitný tím, ktorý bude prospešný nielen pre firmu, ale aj pre naše mesto," poznamenal prvý projektový manažér novootvorenej pobočky Daniel Ošťádal.

Šancu získať prácu v tejto medzinárodnej spoločnosti majú nielen skúsení IT – čkári, ale aj študenti či čerství absolventi. Pracovné ponuky sú zverejňované priebežne.

Unicorn Systems už od minulého roka spolupracuje so Žilinskou univerzitou, vďaka čomu majú študenti možnosť absolvovať technologický akreditovaný predmet, ktorý profesionáli spoločnosti zastrešujú aj personálne.

„Oceňujem, že tu máme spoločnosť, ktorá vytvorila vzdelávací program, predmet. Postavili sme s Unicornom predmet, ktorý sa nikde na Slovensku nevyučuje. Unicorn ho vybudoval, dal tam kvalitných senior ľudí, má to svoju úroveň a garantujú stabilitu. Študenti majú o tento predmet záujem a oceňujú, že ich učia ľudia z praxe,“ uviedol vedúci Katedry informačných sietí na Fakulte informatiky Žilinskej univerzity Pavel Segeč.