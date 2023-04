Podieľali sa na budovaní dediny, hovorí starosta Veľkého Rovného. Jubilantom rozdávajú peňažné príspevky

Okrem iného pridelí obec stovky eur vyše štyridsiatim seniorom.

VEĽKÉ ROVNÉ. Bezplatný odvoz pre dôchodcov a imobilných k lekárom či gratulačný list so šekom na sto eur pre jubilantov. Občania obce Veľké Rovné sa pri dovŕšení okrúhleho veku, životného jubilea 70, 80, 90 a viac rokov, môžu tešiť z peňažného príspevku.

„Je to také uznanie a poďakovanie za roky, počas ktorých pre obec i celú spoločnosť pracovali, podieľali sa predsa na budovaní dediny, vychovali ďalšie generácie a popri dôchodku si takúto peňažnú pozornosť zaslúžia,“ hovorí tamojší starosta Ladislav Korček.

Jubilantov majú štyri desiatky

Prvým jubilantom už odmenu odovzdali, pričom v tomto roku by ich malo byť spolu podľa aktuálnych údajov 47. Pre príspevok, platný od januára, nemusia seniori urobiť nič, prekvapenie im prípade priamo na adresu trvalého pobytu aj s gratuláciou, a to do 14 dní od dovŕšenia jubilea.