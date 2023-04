Ďalšia IT spoločnosť otvára pobočku v Žiline. Unicorn Systems zamestná 25 ľudí

Spoločnosť patrí k veľkým dodávateľom IT riešení v oblasti energetiky.

Do žilinského regiónu mieri jedna z najväčších európskych IT spoločností, Unicorn Systems. Prinesie nové pracovné miesta a zaujímavé medzinárodné projekty. „Pobočku potrebujeme postaviť na lokálnych ľuďoch, prvý projektový manažér bude jej srdcom,“ hovorí produkčný riaditeľ spoločnosti Unicorn Systems, Petr Zdráhal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo vás osobne priviedlo do IT sektora?

Môj príbeh je pomerne jednoduchý, vždy som bol nadšencom IT technológií. Počítač bol mojím hlavným koníčkom už v detstve. Nebol som vôbec športový typ. Následne aj výber strednej a vysokej školy bol viac-menej jednoznačný. Nerobil som si teda príliš ťažkú hlavu s tým, čo budem študovať, mal som to pomerne jasne nalinkované smerom k IT.

Po výške som začínal ako programátor webových stránok, v Brne sme vtedy s tímom, ktorý som viedol, vyvíjali web portál finance.cz. Neskôr sme sa s manželkou presťahovali z Brna do Pardubíc a prišiel som do spoločnosti Unicorn.

Niekoľko rokov som pracoval na pozícii projektového manažéra, potom som sa stal riaditeľom realizačnej divízie. Dodávali sme energetické projekty do Európy. Následne sa mi naskytla príležitosť nastúpiť na pozíciu produkčného riaditeľa na Slovensku. Bola to pre mňa výzva, ktorá ma lákala o to viac, že odtiaľto pochádza rodina mojej manželky.

Aktuálne na Slovensku pôsobím už tretí rok, rozvíjame našu firmu, chceme neustále rásť, aj preto hľadáme nových spolupracovníkov a nové lokality pre naše vývojové centrá.

Je na Slovensku ešte stále dostatok profesionálov v oblasti IT sektora?

Slovensko je z pohľadu pracovného trhu rovnako zaujímavé ako Česko, čo sa týka počtu pracovníkov. To je tiež dôvod, pre ktorý tu otvárame nové vývojové centrá. Či ich je dostatok alebo nie, je diskutabilné, pretože nedostatok IT špecialistov je celoeurópskym problémom. V Českej republike ich aktuálne chýba okolo 20-tisíc, na Slovensku to nebude inak. Nájsť dostatok odborníkov teda nie vždy pokrýva naše potreby.

Na druhej strane Unicorn nie je firma, ktorá stavia na hotových ľuďoch. Vždy sme si zakladali na tom, že chceme a vieme svoje zdroje vychovať alebo im v kariérnej ceste pomôcť, a to pre nás znamená obrovský potenciál. Vnímame to aj z toho pohľadu, že nechceme stavať tímy iba na profesionáloch, ale chceme mať rozumne namixovaný tím seniorov a juniorov a pomôcť ľuďom u nás vyrásť v tom odbore, ktorý si vybrali a majú o neho záujem.

Petr Zdráhal Petr Zdráhal absolvoval Fakultu informačných technológií na VÚT a IT. Po škole pôsobil ako vývojár, pos-tupne šéf vývoja a IT v spoločnosti Finance Media, ktorá prevádzkovala webové portály orientované na finančné trhy v rámci materského portálu Finance.cz.V Unicorn Systems pôsobí od roku 2012, kde osem rokov zastával najprv pozíciu projektového manažéra a následne riaditeľa realizačnej divízie. Pôsobil predovšetkým na projektoch zameraných na vývoj informačných systémov pre energetické spoločnosti po celej Európe. Od roku 2020 má ako riaditeľ realizácie a konateľ Unicorn Systems SK, s. r. o., na starosti chod všetkých realizovaných projektov nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy. Pri svojej práci využíva znalosti a vedomosti získané dlhoročnou praxou, má prehľad o používaných technológiách, spolupracuje a komunikuje s obchodníkmi a klientmi pri vytváraní ponúk pre projekty nielen v energetickom segmente.

Znamená to teda, že sa k vám na otvorené pracovné pozície môžu hlásiť aj záujemcovia bez skúseností v oblasti IT?

Staviame na troch pilieroch. Jednak je to výchova IT rolí v rámci našich projektov. Ak naberieme juniorov, či už študentov alebo niekoho z celkom iného sektora so záujmom, chuťou a energiou o prácu v tomto sektore, vieme im ponúknuť napríklad testerské pozície, z ktorých môžu postupovať cez analytika, lídra, projektového manažéra, až po riaditeľa. V Unicorne je kariérna cesta pre šikovných ľudí otvorená. Na výchove zdrojov si vyslovene zakladáme.

Druhým pilierom je škola Unicorn University, akreditovaná vysoká škola v Prahe, kde dokážeme ľuďom pomôcť aj so štúdiom – či už biznis manažmentu alebo softvérového vývoja. Na tejto škole študujú aj naši prešovskí študenti programu Unicorn Work & Study.

Tretím pilierom sú univerzity v Čechách a na Slovensku, s ktorými veľmi radi spolupracujeme a pomáhame im s výstavbou predmetov, ktoré následne môžeme aj odučiť. Sme vďaka tomu bližšie mladým ľuďom, ktorým môžeme predstaviť naše vízie a motivovať ich tak k práci pre nás.

Jednou z takých univerzít je aj Žilinská univerzita.

V priebehu minulého roka, sme otvorili možnosti spolupráce s Fakultou riadenia a informatiky a v rámci projektu cloudových riešení sme dospeli k záveru, že by bolo efektívne pomôcť s výchovou špecialistov aj v tejto oblasti. Na trhu ich je totiž veľmi málo, odbory zamerané čisto na túto problematiku prakticky neexistujú. Dohodli sme sa teda, že pripravíme predmet, ktorý by študentom túto špecializáciu priblížil. Predovšetkým technologický predmet, ktorý je zaradený v osnovách, sa volá „orchestračné nástroje pre kontajnery“ a keďže Unicorn patrí medzi špičku v tomto odbore, zostavili sme osnovu a ponúkli tím našich profesionálov s potenciálom vyučovať ho, vrátane praktických zručností. Predmet je dnes štandardne akreditovaný. Nechceli sme ísť cestou klasickej spolupráce, ktorá sa realizuje prostredníctvom umiestnenia loga niekde na katedre. Tento typ spolupráce nám otvára dvere k spolupráci na ďalších predmetoch v budúcnosti. Univerzite ponúkame špecialistov z praxe, ktorí tieto predmety dokážu zastrešiť.

Unicorn sa už niekoľko rokov snaží prinášať prácu bližšie k ľuďom a to doslova, prostredníctvom otvárania tzv. mikropobočiek v lokalitách, ktoré majú potenciál pre nábor nových spolupracovníkov.

Približujeme sa tak ľuďom, ktorí nemôžu dochádzať do práce. Je však v našom záujme, aby chodili na pobočky a nepracovali len z domu, čo napomáha efektivite výkonnosti najmä juniorských pozícií. Zároveň sa snažíme vychádzať v ústrety aj súčasným zamestnancom, ktorí aktuálne pracujú napríklad v Bratislave alebo v Prešove, kde máme pobočky, ale chceli by pracovať bližšie k svojmu domovu. Aj takto sa snažíme vytvárať pre našich zamestnancov komfortné prostredie, ktoré citlivo reaguje na ich potreby.

Naším cieľom je obsiahnuť trh IT sektora, kde sú potenciálne nové personálne kapacity, prípadne možnosť ich vychovať. Logicky aj logisticky sme pre ďalšiu mikropobočku, vývojové centrum Unicorn, vybrali Žilinu. Máme tu partnerov, konkurenciu, ale aj klientov a zároveň vedomostný potenciál študentov technických odborov.

Ktoré technologické riešenia máte v portfóliu a ktoré z nich by sa mohli vyvíjať práve tu, v Žiline?

Riešime množstvo zaujímavých projektov, ktoré by sme po otvorení vývojového centra Unicornu v Žiline chceli vytvárať priamo tu. Okrem pobočkových systémov pre bankový sektor a obchodných a riadiacich systémov pre lokálnu energetiku – nielen pre operátorov, ale aj pre distribučné sústavy, máme silný presah na medzinárodnej úrovni. Patríme k veľkým dodávateľom v oblasti energetiky naprieč Európou. Náš systém na zúčtovanie odchýlky v sústave aktuálne dodávame severským štátom – Fínsku, Nórsku Švédsku a Dánsku.

Vyvinuli sme a dodávame tiež systém Lancelot, s ktorým pripravujeme obchodnú vlnu do nemecky hovoriacich krajín. To bude projekt, ktorý by tiež mohol byť dodávaný práve zo Žiliny.

Kedy je plánované otvorenie žilinskej pobočky a koľko nových pracovných miest v Žiline vznikne?

Vývojové centrum Unicorn Systems v Žiline otvoríme 4. apríla 2023. Na začiatok by sme chceli vytvoriť 25 pracovných miest, s potenciálom vytvorenia ďalších, v závislosti od realizácie projektov, ktoré som spomínal. Neexistuje však žiadna horná hranica, sme pripravení vytvoriť toľko pracovných miest, koľko trh a neustály rozvoj IT technológií nielen na Slovensku, vyžaduje.