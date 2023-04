Krásne góly Predmiera, kuriózny v Strečne. Varín premenil dve penalty + 13 naj hráčov

Komentáre k zápasom 17. kola VI. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 17. kolo VI. ligy skupina A. Bytča po prehre v Predmieri nedopustila na domácom trávniku prekvapenie a s Bitarovou si poľahky poradila 5:0. Domáci v druhom polčase dvakrát v krátkom časovom slede skórovali z priameho kopu - najskôr Marek Filo a po ňom aj Róbert Petruš.

Višňové zatiaľ na jar nestratilo ani bod. Zverenci Roberta Machynu však museli zápas proti Kotešovej otáčať, keďže prehrávali 0:1. O obrat sa po zmene strán postarali Žitník s Turským.

Stopercentný je v druhej polovici sezóny aj Predmier. Ten si tentoraz na domácom ihrisku poľahky poradil so Skalitým. Na tri body siahalo aj Strečno, no keďže od Starej Bystrice inkasovalo päť minút pred koncom vyrovnávajúci gól, muselo sa zmieriť s remízou.

Tri body si pripísal Varín, ktorý vďaka dvom premeneným penaltám zdolal Zborov nad Bystricou. V zápase mužstiev zo spodku tabuľky vyhralo bánovské béčko vo Vadičove 1:0.

VI. liga skupina A - 17. kolo

TJ Spartak Radôstka – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 6:0 (4:0)

Góly: 23.,35. a 61. D. Staňo, 40. M. Szabo, 41. R. Fujak, 90. L. Brandys. ŽK: S. Šipčiak, A. Fekula – M. Dorman, M. Pavlica. Rozhodoval Kapusta, 300 divákov.

DOMÁCI: O. Seman – A. Strnadel, S. Šipčiak, J. Kuric (70. Ján Harnas), Anton Fekula, Juraj Fekula (70. M. Kubala), R. Kováč, L. Brandys, R. Fujak, D. Staňo (66. D. Vidosavljević), M. Szabo (60. Ľ. Šadibol).

HOSTIA: P. Papajčík – J. Putorík, M. Dorman, K. Kovalík, Matej Pavlica, D. Nekoranec, J. Slúka, J. Bobek (64. P. Barčák), Ján Pavlica, L. Masnica (74. A. Bajcár), F. Jančík.

Oba tímy zodpovedne nastúpili na priamy súboj o tretie miesto. Už počas prvých desiatich minút si domáci vypracovali tri – štyri gólové šance, no v koncovke boli nedôrazní. Radôstka napádala súpera už na útočnej polovici, z čoho pramenili chyby hosťujúcej defenzívy.

Pressing slávil úspech v 23. minúte, keď hosťom z Vysokej nad Kysucou nedovolili rozohrať zo šestnástky, odkop zachytil Dávid Staňo, ktorý po pravej strane vnikol do šestnástky a krížnou strelou nedal brankárovi šancu – 1:0.

O päť minút mohol ten istý hráč zvýšiť na 2:0, Papajčík jeho strelu tentoraz vystihol. Podobná situácia sa opakovala v 35. minúte, keď obranca hostí odkopom zo šestnástky napálil Dávida Staňa, od ktorého sa lopta odrazila do opustenej brány – 2:0.

Rozbehnutá Radôstka naďalej tlačila a predvádzala jednu skvelú akcvu za druhou. V 40. minúte Juraj Fekula odobral loptu hosťujúcej defenzíve, vysunul Szaba, ktorý sa ocitol sám pred brankárom a bolo 3:0. Ihneď po rozohrávke domáci opäť aktívnym napádaním dostali loptu na svoje kopačky a predrali sa do šestnástky.

Hostia tri strelecké pokusy zblokovali, ale štvrtý z kopačky Rada Fujaka skončil v sieti. Nekompromisná bomba ukončila gólový účet v prvom dejstve – 4:0.

Do druhého polčasu nastúpili hostia s úmyslom viac hrať na súperovej polovici, vytvorili si náznaky šancí, ale domácich to nevyviedlo z miery a naďalej produkovali nátlakový futbal. V 55. minúte Anton Fekula zo šiestich metrov prestrelil opustenú bránu.

K slovu sa dostali aj hostia, po rohovom kope a hlavičke zachránil na bránkovej čiare obranca domácich. V 60. minúte sa po centri Fujaka odrazila lopta od bránkovej čiary do päťky, Staňo rybičkou zakončil do šibenice a Radôstka viedla 5:0. Hostia mohli vzápätí znížiť, hlavičku k ľavej žrdi bravúrne zlikvidoval domáci gólman Seman.

V tejto pasáži zápasu sa hralo hore – dole, domáci zahodili viacero tutoviek. V poslednej minúte krásnou tvrdou prízemnou strelou z 25 metrov stanovil Brandys na konečných 6:0. Domáci v posledných desiatich zápasoch stratili len dva body, z toho osem zápasov vyhrali na nulu.

TJ Višňové – OFK Kotešová 2:1 (0:1)

Góly: 49. M. Žitník, 72. M. Turský – 8. J. Játy. ŽK: M. Krajči. Rozhodoval Staškovan, 150 divákov.

DOMÁCI: F. Kováč – M. Šimun (83. M. Jendruch), D. Kočiš, M. Minarčík, M. Žitník, M. Pažický, J. Šarlay, J. Ondruš, L. Sventek, T. Siska (83. P. Jacura), S. Špagla (59. M. Turský).

HOSTIA: M. Porubčan – P. Kendy, I. Čička, J. Jandačka, M. Papšo, M. Krajči, E. Bujný (81. R. Vystrčil), J. Litvík, P. Kmeť, D. Masaryk (74. P. Papšo), J. Játy.

Domáci vstúpili do zápasu aktívne, mali častejšie loptu na kopačkách, no skóre paradoxne otvorili hostia. Po dlhej nakopnutej lopte za obranu sa dostal do úniku Játy a zoči-voči Kováčovi ho obstrelil na zadnú tyč.

Inkasovaný gól bol veľkou fackou pre domácich – aj keď sa snažili tvoriť, kompaktná defenzíva hostí im toho veľa nedovolila. Zväčša sa hralo na polovici Kotešovej, ale Višňovému chýbala iskra vo finálnej fáze. Po nedorozumení domácej obrany sa k lopte dostal Játy a nastrelil ju do malého vápna, ale jeden z jeho spoluhráčov netrafil odkrytú bránu.

Domáci si cez prestávku prehovorili do duše a na druhý polčas nastúpili ako vymenení.