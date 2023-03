Po gólových hodoch prišiel pôst. Po futbalovom výsledku sa Vlci ujali vedenia 2:0

Druhý semifinálový zápas bol napínavý až do úplného konca.

ŽILINA. Prvýkrát v zápase Žiliny v tohtoročnom play-off padlo menej gólov. V druhom semifinálovom zápase zvíťazili zverenci Jarroda Skaldeho nad Žiarom nad Hronom 2:1 a ujali sa vedenia v sérii 2:0.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Semifinále - 2. zápas

Vlci Žilina – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly a asistencie: 26. Novák (Koyš, Varga), 59. Kluka (Varga) – 60. Gábor (Gašpar, Chlepčok). Strely: 35:29. Vylúčení: 3:2. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Novák, Fridrich, Klejna, Drblík, 2156 divákov. Stav série: 2:0.

VLCI ŽILINA: Tomek – Pohl, Šidlík, Kluka, Paukovček, Varga – Grebenchshikov, Novák, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Jakubík, Tibenský, Sýkora – Růžička, Nahálka, Melcher, Bečka, Rehák.

HK MŠK INDIAN ŽIAR NAD HRONOM: Petrík – Pač, Čulík, Gašpar, Fekiač, Jakúbek – Kobolka, Ganz, Gábor, Suchý, Chlepčok – Demiters, Lopejský, Tatár, Halama, Magdolen – Gabri, Molnár, Čunderlík, Šeliga, Brumerčík.

Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, prvý raz sa hra prerušila až po štyri a pol minútach. V 7. minúte mohli Vlci využiť nedorozumenie hostí, no Macekova prihrávka na lepšie postaveného Mráza neprešla. V 11. minúte predviedol pekné sólo hosťujúci Gábor, no jeho zakončeniu chýbal väčší dôraz.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Indiáni vzdorovali, no Žilina výsledok otočila. Michal Novák čakal viac divákov Čítajte

V 25. minúte bol po dobrom prečíslení Žiliny faulovaný Paukovček a Vlci dostali početnú výhodu. Žilinčanom dlhšie trvalo, kým sa usadili v útočnom pásme, no okamžite, ako sa tam dostali, otvorili skóre zápasu. Koyš prihral Novákovi a ten z prvej od modrej prestrelil Petríka k pravej žŕdke – 1:0.

O pár sekúnd mohol navýšiť vedenie domácich Rehák, no bekhendové zakončenie mu nevyšlo. Hralo sa aj štyria proti štyrom. V tejto hernej situácii sa v najväčšej príležitosti sám pred Petríkom ocitol Pohl, no brankár hostí vytiahol skvelý zákrok.

V priebehu pár minút dvakrát zbytočne v útočnom pásme fauloval Macek, no hostia ponúknuté presilovky nevyužili. Najväčšiu príležitosť si vypracovali domáci v oslabení, keď sa Varga dostal do úniku zoči-voči Petríkovi, no ten ho vychytal pravým betónom.

Ďalej sa dozviete: hodnotenie zápasu z pohľadu redakcie,

hráča zápasu a moment zápasu.

V úvode tretej tretiny mohol potrestať chybu domácich v rozohrávke Šidlík, no sám pred Petríkom trafil hornú žŕdku. Vlci boli v tomto úseku aktívnejší, viackrát dlhšie podržali puk v útočnom pásme.

V 46. minúte sa sám pred Petríkom ocitol Varga, no jeho bekhendové zakončenie sa neujalo. Brankár Žiaru o minútu predviedol skvelý zákrok lapačkou, keď v úniku vychytal Reháka. V polovici tretiny zazvonil na hornú žŕdku hosťujúci Suchý.