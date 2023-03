Indiáni vzdorovali, no Žilina výsledok otočila. Michal Novák čakal viac divákov

Semifinálovú sériu otvorili gólové hody.

Písmo: A - | A +

ŽILINA. Prvý semifinálový zápas medzi Žilinou a Žiarom nad Hronom bol napínavý, no ponúkol aj gólové hody. Vlci zvíťazili nad Indiánmi 6:3 a v sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Semifinále – 1. zápas

Vlci Žilina – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 6:3 (2:2, 0:1, 4:0)

Góly a asistencie: 14. Macek (Mráz, Varga), 19. Bečka (Rehák), 41. Novák (Koyš, Mráz), 43. Mráz (Koyš), 52. Pohl (Mráz, Macek), 55. Rehák (Melcher) – 4. Szypula (Suchý, Gábor), 17. Fekiač (Jakúbek, Demiters), 34. Gašpar (Jakúbek, Gábor). Strely: 39:26. Vylúčení: 3:3. Presilovky: 1:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Crman, Jobbágy, Ordzovenský, Jurčiak, 1311 divákov. Stav série: 1:0.

VLCI ŽILINA: Tomek – Pohl, Šidlík, Kluka, Paukovček, Varga – Grebenchshikov, Novák, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Jakubík, Tibenský, Sýkora – Růžička, Nahálka, Melcher, Bečka, Rehák.

HK MŠK INDIAN ŽIAR NAD HRONOM: Petrík – Pač, Čulík, Gašpar, Fekiač, Jakúbek – Kobolka, Ganz, Gábor, Suchý, Szypula – Demiters, Gabri, Chlepčok, Halama, Magdolen – Lopejský, Brumerčík, Čunderlík, Šeliga, Tatár.

Skóre otvorili hostia vo 4. minúte - puk na modrej čiare podržal Suchý, ktorý našiel napravo úplne voľného Szypulu, ktorý sa rútil sám na Tomeka a strelou švihom k ľavej žŕdke mu nedal šancu. V 14. minúte po uplynutí dvojnásobnej prevahy Varga prihral Mrázovi a ten Macekovi, ktorý z prvej aj s prispením pravej žŕdky vyrovnal.

V 16. minúte si vypracovali početnú výhodu aj hostia. Žiar sa dobre rozostavil, vykombinoval domácich v útočnom pásme, Jakúbek našiel v ľavom kruhu voľného Fekiača, ktorý delovkou aj s prispením hornej žŕdky poslal Žiar opäť do vedenia. Žiline sa podarilo vyrovnať na konci prvej časti - puk sa odrazil ku Bečkovi, ktorý sám pred Petríkom poslal puk k ľavej žŕdke.

V druhej tretine padol jeden gól. V 32. minúte zbytočne v útočnom pásme fauloval Nahálka. Hostia sa v presilovke dobre rozostavili a na konci útočnej akcie bol v pravom kruhu Gašpar, ktorý to pekne trafil do ľavého horného rohu.

Lepší štart do tretej tretiny si domáci ani nemohli priať. Po Koyšovej prihrávke sa Novák peknou sťahovačkou zbavil súperovho obrancu a Petríka vystavil do úlohy štatistu – 3:3. V 43. minúte vynikajúco napádal rozohrávku súpera Koyš, následne prihral Mrázovi, ktorý sa rútil sám na Petríka a aj s potrebnou dávkou šťastia puk predsa len prešiel popod jeho nohy do siete.

V 52. minúte výborne naviezol puk do útočného pásma Mráz, obkrúžil bránku a na modrej našiel voľného Pohla, ktorý z prvej vymietol pavučinu v ľavom hornom rohu Petríkovej bránky. Päť minút pred koncom zápasu boli Vlci dôrazní v napádaní rozohrávky, puk vybojoval Melcher, našiel Reháka a ten z pravého kruhu obstrelil Petríka, čím stanovil konečný výsledok stretnutia.

Ďalej sa dozviete: aké situácie museli Žilinčania podľa Michala Nováka zo súperovej strany eliminovať,

čo si povedali po druhej tretine v šatni,

čo bolo podľa Michala Nováka problémom Žiliny v prvých dvoch tretinách,

na čo si musia dať pozor a čo od mužstva očakáva v ďalších zápasoch,

ako sa vyjadril na margo atmosféry,

hodnotenie zápasu z pohľadu redakcie,

hráča zápasu a moment zápasu.

Dôležitý okamih zápasu prišiel pre Žilinu hneď v úvode tretej tretiny. Po krásnej akcii vyrovnal stav zápasu na 3:3 obranca Michal Novák.

„Všetci hovoria, že som pomalý, ale keď sa rozbehne 120 kilo, to sa nedá zastaviť (úsmev). Prešiel som cez všetkých obrancov a zakončil. Išlo o pekný gól, sám som bol z neho prekvapený,“ vrátil sa skúsený obranca ku gólovému momentu, ktorým naštartoval obrat Vlkov za prvým víťazstvom v semifinálovej sérii.

„Chcel som podporiť útok. Poviem pravdu, toto som skúšal veľakrát. Trošku je to aj o šťastí, či to prejde súperovi pomedzi nohy. Som rád, že mi to vyšlo.“

Samotný zápas zhodnotil nasledovne. „Začali sme ustráchane. Necítil som náboj semifinále, z čoho som bol prekvapený. Starší hráči v kabíne sme to museli pozdvihnúť, nabudiť, pretože mi tam chýbali emócie.

Po druhej tretine som bol z nás nemilo prekvapený, ale veril som, že tú silu máme a sme schopní otočiť nepriaznivý stav. Keď sme v Topoľčanoch prehrávali 5:1, zapli sme a dali päť gólov. Čakal som podobný motivačný prvok, že dáme gól a preklopí sa to na našu stranu,“ povedal Michal Novák.

„Čakal som, že súpera zatlačíme.