Rosina, Teplička, Gbeľany ani Belá doma neinkasovali. Dvojgóloví Slatinský, Ševčík aj Rolček

Komentáre k zápasom 16. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 16. kolo V. ligy Sever. Rosina si po dvoch góloch Jána Slatinského poradila s Čiernym a v tabuľke stúpa čoraz vyššie, momentálne jej patrí 7. miesto.

Zvíťazila aj Teplička nad Váhom, aj keď to s predposledným mužstvom z Belej-Dulíc nemala vôbec jednoduché. Po prvom polčase vyhrávali zverenci Mareka Padalu 1:0 po góle Surmu, no upokojil ich až druhý gól od Dolinaya dvadsať minút pred koncom.

Z troch bodov sa radovala aj Belá, ktorá na domácom trávniku nedala šancu Turzovke. Štyri góly si podelili dvaja dvojgóloví strelci - Marek Ševčík s Marošom Rolčekom.

Jediný zástupca žilinského regiónu, ktorý doma nebodoval naplno, boli Gbeľany. V súboji nováčikov súťaže si s Oravskou Jasenicou po bezgólovej remíze body podelili.

V. liga Sever - 16. kolo

OŠK Rosina – ŠK Čierne 2:0 (0:0)

Góly: 63. a 80. J. Slatinský. ŽK: M. Gajdoš, M. Mikula, E. Gajdoš, M. Hruboš – J. Malik, L. Benko, A. Greguš. Rozhodoval Batiz, 140 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – E. Gajdoš, A. Kroupa, T. Šemík, J. Chládecký, M. Mikula (57. V. Konštiak), J. Slatinský (86. J. Čuraj), B. Krajník (46. M. Gavuliak), M. Holbička, M. Hruboš, M. Gajdoš.

HOSTIA: L. Gaszczyk – J. Malik (46. J. Mokáň), M. Dirgas, A. Jaroš, L. Benko, P. Staňo, A. Greguš, A. Kulla, M. Birtus (83. J. Moják), F. Przyczko (46. D. Benko), R. Baláž.

V úvodných minútach sa hral opatrný futbal z oboch strán. V 9. minúte predviedol pekné sólo Šemík, no pred 16-tkou mu v poslednej chvíli vypichol loptu jeden z obrancov. V 16. minúte dobre napádal brankára hostí Gaszczyka Šemík, pričom gólman Čierneho urobil chybu, no jeden z vracajúcich sa obrancov znemožnil domácemu útočníkovi zakončiť do prázdnej brány.

O tri minúty neskôr to strelou spoza 16-tky vyskúšal Przyczko, no jeho pokus letel vedľa pravej tyče. V 26. minúte to skúšal rovnaký hráč hostí po rohu, ale hlavičkoval mimo brány. V 30. minúte vystihol Kroupovu malú domov jeden z hosťujúcich hráčov, obišiel aj Jurčenka a poslal loptu pred odkrytú bránu, no nenašiel žiadneho zo svojich spoluhráčov.

O chvíľu na to hostia zblokovali Šemíkovu strelu a krátko na to aj Hrubošov pokus. Na konci prvého polčasu hlavičkoval po rohu Slatinský mimo troch žrdí.