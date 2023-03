Na riešenie čakajú tridsať rokov. Konzervatórium v Žiline konečne rozšíria

Na rekonštrukciu budovy použijú prostriedky z úveru.

ŽILINA. Niekoľkokrát denne sa musia študenti žilinského konzervatória presúvať počas prestávok po rušnej časti Žiliny. Putujú medzi areálom umeleckej školy, kde majú individuálne vyučovanie a jazykovou školou, v ktorej sa združujú na kolektívnych predmetoch.

Jazyková škola prichýlila mladých umelcov do svojich priestorov po tom, ako jednu z troch budov konzervatória zatvorila hygiena.

Konzervatórium v Žiline čaká na riešenie kolektívneho vyučovania už tridsať rokov.

Do roku 1994 chodili študenti na spoločné predmety do remeselníckeho domu. Vtedy vyučovanie presunuli do budovy "C" v areáli konzervatória, kde boli od začiatku nevyhovujúce podmienky.

Toto riešenie malo byť len krátky čas. Napokon sa tam žiaci učili ešte 26 rokov. Výučbu tu v roku 2018 zatrhol kvôli plesniam regionálny úrad verejného zdravotníctva. Budovu župa napokon predala za 800 000 eur.

Znižuje sa kredit školy

Predsedníčka rady školy na Konzervatóriu Žilina Martina Turská pripomína, že žiaci i učitelia už päť rokov dva i trikrát za deň prejdú asi 500-metrovú vzdialenosť, aby sa dostali z jednej školy do druhej.

„Tým sú vystavovaní cestnej premávke, čo vôbec nie je bezpečné. Touto skutočnosťou trpí aj komunikácia medzi pedagógmi,“ poukazuje na negatívne súvislosti Turská.