Kotešovú v Radôstke poškodil rozhodca. Višňové a Varín s čistým štítom, Bytča sfúkla Skalité

Komentáre k zápasom 15. kola VI. ligy.

Proti Marekovi Porubčanovi sa v Radôstke až trikrát opakovala penalta, no všetky tri pokusy zneškodnil. Tréner Matej Mozolík nešetril kritikou na hlavného rozhodcu, keďže sa mu nepozdávali viaceré jeho rozhodnutia. (Zdroj: Milka Huláková)

Počas víkendu sa odohralo 15. kolo VI. ligy skupina A. Prvé dva celky tabuľky potvrdili na domácich ihriskách úlohu favorita - Bytča rozstrieľala Skalité 8:1 (po dva góly strelili Róbert Petruš a Peter Puček). Višňové si zase poradilo s béčkom Bánovej 3:0 po góloch Pažického, Šimuna a Sventeka.

Problémy nemal ani Predmier, ktorý zvíťazil na ihrisku posledného Vadičova 4:1. Dlho to vyzeralo, že Strečno doma nestrelí gól a prehrá, no remízu so Zborovom nakoniec zariadil premenenou penaltou šesť minút pred koncom Tkáčik.

Kotešová prehrala na ihrisku Radôstky 3:0. Po záverečnom hvizde mal ťažké srdce na rozhodcu tréner hostí Matej Mozolík a pre náš web aj popísal kontroverzné situácie, s ktorými nebol spokojný. Jednou z nich bola odpískaná penalta v prvom polčase, ktorú dal hlavný rozhodca až trikrát opakovať... A Marek Porubčan ju zakaždým chytil...

Aké ďalšie kontroverzné rozhodnutia popísal tréner Kotešovej, sa dozviete v komentáru ku danému zápasu.

VI. liga skupina A - 15. kolo

TJ Spartak Radôstka – OFK Kotešová 3:0 (1:0)

Góly: 24. M. Szabo, 68. D. Staňo, 78. R. Fujak. ŽK: L. Brandys – M. Porubčan, I. Čička, M. Krajči, P. Stískala. ČK: 47. I. Čička (2. ŽK), 90. A. Škubák. Rozhodoval Batiz, 50 divákov.

DOMÁCI: O. Seman – M. Ďuriš, S. Šipčiak, A. Strnadel, L. Brandys, Anton Fekula, Juraj Fekula (60. D. Vidosavljević), R. Fujak (78. M. Kubala), Ľ. Šadibol (46. Ján Harnas), D. Staňo (72. M. Murín), M. Szabo.

HOSTIA: M. Porubčan – J. Jandačka, I. Čička, P. Kendy, Michal Papšo, M. Krajči, P. Stískala, P. Kmeť (64. J. Litvík), D. Masaryk, E. Bujný (85. R. Vystrčil), J. Játy (78. Pavol Papšo).

Domáci si už v prvých dvoch minútach zápasu si vypracovali dve gólovky, bližšie ku gólu bol David Staňo, no mieril len do náručia Porubčana. Následne hostia kopali tri rohové kopy, bránu Semana ale neohrozili. Spartak chcel streliť úvodný gól, prílišná snaha mu zväzovala nohy.

Prvý gól prišiel v 24. minúte. Po spätnom centri Brandysa Matúš Szabo vyzvŕtal na päťke troch obrancov hostí a loptu pohodlne zasunul k pravej žrdi – 1:0. Domáci boli aj po tomto momente aktívni, hostia sa pred domácu defenzívu dostávali len sporadicky.

V 36. minúte nastala kuriózna situácia, keď po centri z bránkovej čiary zastavil loptu hráč Kotešovej rukou. Rozhodca odpískal penaltu.