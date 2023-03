Ďalší skvelý obrat bol na spadnutie, no Žilina prvý mečbal nevyužila

Štvrtý zápas rozhodlo predĺženie.

TOPOĽČANY. Ešte nerozhodli. Žilinskí hokejisti prehrali vo štvrtom štvrťfinálovom zápase na ľade Topoľčian 5:4 po predĺžení a séria sa opäť sťahuje pod Dubeň. Piaty zápas je na programe vo štvrtok 23. marca o 17:30 hod.

V 6. minúte sa Žilina dostala do prečíslenia 3 na 2, no po Bečkovej prihrávke Rehák netrafil puk ideálne. Hra plynula rýchlo, no diváci väčšie gólové príležitosti nevideli. V 11. minúte vyskúšal Vojvodovu pozornosť strelou spoza obrancu Varga. Prvá tretina veľa vzruchu nepriniesla a premiérovo sa v tejto sérii stalo, že v tretine nepadol ani jeden gól.

Skóre otvorili v 25. minúte domáci, keď obrane Vlkov ušiel Dosek a zavesil puk do ľavého horného rohu. V 35. minúte trestuhodne prepálil odkrytú bránku Kluka, no to Vlkov nemuselo mrzieť, pretože o pár sekúnd neskôr vyrovnal po Pohlovej prihrávke strelou z prvej z diaľky Šidlík.

O tri minúty neskôr zneškodnil Tomek Gergelovo bekhendové zakončenie. Vzápätí sa Vlci dostali do prečíslenia, po Koyšovej prihrávke zakončoval Macek, no Vojvoda jeho pokus kryl. Minútu pred koncom sa neujala ani Vargova strela. Vlci boli po vyrovnaní aktívnejší a opäť to skúšal Varga, no do šatne sa išlo za vyrovnaného stavu.

Tretia časť priniesla napínavé gólové preteky. Hneď v úvode tretej tretiny tečoval Hřebíčkovu strelu z rohu klziska Stránský a opäť poslal Topoľčany do vedenia. O minútu našiel peknou prihrávkou Koyš Mráza, no ten zblízka Vojvodu neprekonal. O chvíľu neskôr sa Kluka rútil sám na Vojvodu, no bekhendové zakončenie mu nevyšlo a tak platilo nedáš-dostaneš, keď sám pred Tomekom nezaváhal Šandor a zvýšil na 3:1.

V 50. minúte napriahol z modrej Ručkay a prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Žilinu vrátil do hry Bečka, ktorý nič nevymýšľal a tvrdou delovkou poslal puk pod hornú žŕdku. A o ďalších 98 sekúnd neskôr znížil na rozdiel gólu Varga, ktorý po Bečkovej prihrávke nemal problém poslať puk do odrytej bránky.

A šou v tretej tretine sa neskončila, o ďalších 40 sekúnd vyrovnal Koyš. V závere mohol rozhodnúť Halama, ale toho domáci brankár vo veľkej šanci vychytal.

V predĺžení sa hralo hore-dole, za Tomekom zazvonila žŕdka. Rozhodcovia odpustili domácim dva fauly. Dve minúty pred koncom sám pred Vojvodom Varga minul bránku. Šesť sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o domácom víťazstve po brejku 2 na 1 Vybiral.

Štvrťfinále – 4. zápas

HC Topoľčany – Vlci Žilina 5:4 pp (0:0, 1:1, 3:3 - 1:0)

Góly a asistencie: 25. Dosek (Hvila, Valent), 42. Stránský (Hřebíček, Ručkay), 44. Šandor (Matej), 50. Laurenčík (Dosek, Stránský), 70. Vybiral (Piačka) – 35. Šidlík (Pohl, Kluka), 53. Bečka (Sloboda), 54. Varga (Bečka, Melcher), 55. Koyš (Grebenchshikov, Novák). Strely: 31:42. Vylúčení: 0:1. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Fridrich, Mĺkvy, Vyšný, Nosek, 728 divákov. Stav série: 1:3.

HC TOPOĽČANY: Vojvoda – Laurenčík, Dosek, Vybiral, Plokhotnik, Hvila – Bystričan, Dúžek, Ručkay, Stránský, Piačka – Hřebíček, Sedlák, Valent, Tomčák, Šandor – Štec, Urban, Gergel, Valent, Matej.

VLCI ŽILINA: Tomek – Pohl, Šidlík, Kluka, Halama, Varga – Grebenchshikov, Novák, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Tibenský, Paukovček, Jakubík – Růžička, Nahálka, Melcher, Bečka, Rehák.