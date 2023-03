13 gólov, 149 trestných minút, veľký obrat Vlkov, štyri góly Maceka. Žilina má mečbal!

V Topoľčanoch sa hral bláznivý zápas.

Štvrťfinále – 3. zápas

HC Topoľčany – Vlci Žilina 6:7 (4:1, 1:4, 1:2)

Góly a asistencie: 5. Stránský (Šandor, Vybiral), 11. Stránský (Hřebíček, Tomčák), 11. Plokhotnik (Gergel, Matej), 19. Ručkay (Hřebíček, Tomčák), 22. Dosek (Laurenčík, Stránský), 60. Hřebíček (Hvila) – 3. Paukovček (Halama, Varga), 25. Macek (Koyš, Kluka), 29. Tibenský (Pohl), 30. Macek (Mráz, Novák), 37. Macek (Koyš), 45. Macek (Mráz, Koyš), 47. Mráz (Koyš, Novák). Strely: 37:49. Vylúčení: 5:5. Presilovky: 2:4. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Valachovič, Rojík, Rehák, Drblík, 775 divákov. Stav série: 0:3.

HC TOPOĽČANY: Vojvoda – Laurenčík, Dosek, Plokhotnik, Tomčák, Hvila – Bystričan, Dúžek, Ručkay, Valent, Vybiral – Štec, Sedlák, Matej, Piačka, Šandor – Hřebíček, Urban, Gergel, Stránský, Moringa.

VLCI ŽILINA: Tomek – Pohl, Šidlík, Kluka, Halama, Varga – Grebenchshikov, Novák, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Tibenský, Paukovček, Jakubík – Růžička, Nahálka, Melcher, Bečka, Rehák.

Prvá tretina

Hneď v úvode zblokoval Macekovu strelu jeden z domácich obrancov. O minútu neskôr vznikol pred topoľčianskou bránkou závar, o ktorý sa postaral prvý útok Vlkov. Žilina pokračovala v dobrej pasáži, od modrej čiary to strelecky skúsil Pacalaj a po ňom aj Sloboda.

V 2. minúte sekol Vybiral Tibenského a Žilinčania dostali presilovku. Ako prvý to skúsil delovkou z modrej Novák. Hostia sa dobre rozostavili v pásme, Varga našiel Halamu, ktorý výbornou prihrávkou poslal puk na hokejku Paukovčeka, ktorý ho nemal problém dostať do odkrytej bránky. Vlci naďalej pokračovali v dobrej pasáži a brankár Vojvoda sa musel mať neustále na pozore.

Prvú strelu na Tomeka vyslali domáci v 5. minúte a o chvíľu na to po prvej väčšej príležitosti Žochári vyrovnali. Stránsky vložil hokejku do presnej prihrávky Šandora a puk si našiel medzeru medzi Tomekovými betónmi. V 6. minúte sa rodilo prečíslenie Žiliny, no Nahálkovi odskočil puk z hokejky.

O chvíľu na to bola strela Vargu z medzikružia nepresná. V druhej polovici úvodnej dvadsaťminútovky mali domáci navrch a otočili skóre. Prvýkrát išla Žilina do oslabenia v 9. minúte. Prvú minútu prežili Vlci bez ujmy, no v tej druhej domáci zavreli Vlkov v pásme, čo vyústilo čistým priestrelom Stránskeho a Topoľčany prvý raz v sérii viedli. A o ďalších 13 sekúnd navýšili domáci vedenie, keď z pravého kruhu prestrelil Tomeka Plokhotnik.

Po tomto momente si Jarrod Skalde zobral oddychový čas. V ďalších minútach si mužstvá väčšie príležitosti nevytvorili. V 17. minúte urobil veľkú chybu pri rozohrávke Grebenchshikov, no Valent jeho lapsus nevyužil na štvrtý gól. Pred koncom prvej časti došlo k viacerým šarvátkam a po jednej z nich hrali domáci presilovku, ktorú využili na štvrtý presný zásah, keď bol na konci peknej akcii v medzikruží Ručkay, ktorý z prvej prekonal Tomeka.

Druhá tretina

Na začiatku druhej tretiny sa hralo štyria proti štyrom a po minúte a pol pustil Tomek za svoj chrbát ľahkú strelu Doseka – 5:1. Na opačnej strane Varga krásnou prihrávkou našiel Mráza, no ten vo veľkej príležitosti neprekonal Vojvodu.

Vlkov to však nemuselo mrzieť, pretože o pár sekúnd vložil Macek hokejku do Koyšovej prihrávky a domáci gólman bol proti jeho teču bezmocný. O pár sekúnd na opačnej strane vystihol Hvila chybnú žilinskú rozohrávku, ale k ohrozeniu Tomeka z domácej strany nedošlo.

V 27. minúte sa strhla väčšia šarvátka pred topoľčianskou lavičkou, ktorej spúšťačom bolo škaredé dohratie súboja Piačku na Pacalaja. Dlhší čas sa nehralo a chvíľu trvalo, kým arbitri rozdali trestné minúty. Nakoniec ich bolo až 125! Vlci zároveň dostali päťminútovú presilovku. Hneď po buly to dvakrát z modrej skúšal neúspešne Novák. O minútu neskôr zblokoval Vargovu strelu Gergel.

Žilina točila domácich v pásme. Pred uplynutím polovice trestu sa na útočný výlet spoza vlastnej bránky vydal Pohl, naznačil strelu, našiel Tibenského a ten prepálil Vojvodu k pravej žŕdke. Inkasovaný gól domácich nahneval a za nešportové správanie dostali ďalšie dve minúty, Vlci hrali 5 na 3. Žiline vyšla dvojnásobná početná prevaha vynikajúco, keď Mráz našiel Maceka a ten nemal problém poslať puk do odkrytej bránky.

V následnej početnej prevahe už Vlci neskórovali, no pokračovali v menšom tlaku. Šesť minút pred koncom prepadla Tomekovi strela jedného z domácich hráčov, no neskočila v jeho sieti. Štyri minúty pred koncom druhej časti Žilina vyrovnala, keď sa po Koyšovej strele pred Vojvodom najlepšie zorientoval Macek a stav zápasu vyrovnal hetrikovým gólom.

Tretia tretina

Od 43. do 44. minúty mali Vlci dobrú pasáž, keď zavreli domácich v pásme, no Žochári tento tlak ustáli bez ujmy. V 46. minúte dovŕšila Žilina veľký obrat.