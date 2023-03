Gólová divočina v Brezanoch, skvelý obrat Višňového. Favoriti nezaváhali + 14 naj hráčov

Komentáre k zápasom 14. kola VI. ligy.

Počas víkendu odštartovala jarná časť VI. ligy skupina A. V sobotu videli diváci v Brezanoch až osem gólov, z víťazstve 5:3 sa radovalo Strečno. Na domácej strane bol dvojgólový Matej Šoška, na tej hosťujúcej zase Tibor Kašjak.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V nedeľnom programe favoriti nezaváhali. Prvá Bytča si podľa očakávania poľahky poradila s posledným Vadičovom 5:1. Najlepší strelec súťaže Peter Puček dvakrát premenil pokutový kop.

Zvíťazilo aj Višňové, no na pôde Bitarovej to nemalo vôbec jednoduché. Dvakrát prehrávalo, no vždy vyrovnalo zásluhou navrátilca do zostavy po zranení Martina Minarčíka. V závere dokázali zverenci Roberta Machynu využiť krátku presilovku na víťazný gól, presadil sa Sventek.

Tri body bral aj Predmier, no poriadne sa na ich zisk nadrel. Proti Varínu boli domáci lepší, vypracovali si viacero príležitostí, no napokon zápas rozhodol v závere Peter Pobijak.

Nedarilo sa Kotešovej. Aj v oklieštenej zostave bola Vysokej nad Kysucou zdatným protivníkom, no na zisk aspoň bodu to nestačilo.

VI. liga skupina A - 14. kolo

TJ Jednota Bánová B – FK Strečno 3:5 (2:2)

Góly: 9. a 88. M. Šoška, 42. J. Valek – 23. a 26. T. Kašjak, 49. P. Kopásek, 73. E. Remek, 85. A. Kurucár. ŽK: D. Franek, L. Ťažký – M. Janus, A. Kurucár. Rozhodoval Števček, 100 divákov.

DOMÁCI: D. Franek – L. Štaffen, T. Juhás (27. J. Šramo), M. Jaššo (80. B. Valek), T. Mára, J. Valek, L. Ťažký, M. Šoška, M. Mano (46. M. Červený), E. Hotera, D. Ďuratný (63. J. Holeš).

HOSTIA: L. Vereš – P. Beháň, D. Tkáčik, M. Beháň, T. Kašjak, P. Kopásek (82. D. Žídek), A. Barošinec, F. Dubovský (67. E. Remek), B. Oberta, M. Janus (89. M. Kocian), J. Melo (46. A. Kurucár).

Ďalej sa dozviete: ktorí 14 hráči (každý z iného mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 14. kole VI. ligy

podrobné priebehy zápasov Bánová B - Strečno, Predmier - Varín, Bytča - Vadičov, Kotešová - Vysoká nad Kysucou, Bitarová - Višňové,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

aké tri výborné zákroky predviedol brankár Strečna Vereš,

ktorí traja hráči Predmiera nepremenili v prvom polčase sľubné príležitosti a ktorým iným trom futbalistom to zase nevyšlo po zmene strán,

v akom duchu sa niesol zápas v Bytči,

prečo bude Kotešová počas jari nastupovať s okliešteným kádrom,

ktorý futbalista mohol v druhom polčase poslať Kotešovú do vedenia, no neuspel,

aký skvelý zákrok a proti akému hráčovi predviedol brankár Vysokej za stavu 1:2,

ktorý hráč Bitarovej išiel za stavu 1:0 sám na brankára Višňového, ale nepremenil,

za aký zákrok bol Ostrák vylúčený a ako zavŕšilo Višňové skvelý obrat,

a ešte oveľa viac.

Na úvod jari videli diváci v Brezanoch gólové hody. V 3. minúte po prieniku Hoteru a jeho centri Mano z piatich metrov neuspel. V 9. minúte už domáci otvorili skóre. Výborný center Štaffena z 30 metrov umiestnil Šoška presnou hlavičkou z hranice 16-tky k ľavej tyči.

O trinásť minút neskôr hostia vyrovnali. Loptu si na hranici ofsajdu prebral Kašjak, dostal sa do úniku, obišiel Franeka a upratal loptu do siete. V 25. minúte poslali hostia ďalšiu nakopávanú loptu, brankár Franek vybehol a sklzom ju vypichol, no na prekvapenie všetkých zapískal rozhodca faul, Franekovi udelil žltú kartu a Strečnu nariadil priamy kop z tesnej blízkosti 16-tky.