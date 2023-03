Neuznaný gól i vylúčenie v Tepličke. Belú spasila nová posila, Rosina dala päťku Turzovke

Komentáre k zápasom 14. kola V. ligy.

Počas víkendu odštartovala jarná časť V. ligy Sever. Rosina doma nadelila Turzovke päťku. Otvárací gól Krajníka bol naozaj výstavný. V priebehu 23 minút skompletizoval Ján Slatinský hetrik, keď sa dvakrát presadil z priameho kopu a raz premenil penaltu.

V súboji tímov z čela tabuľky remizovala Teplička nad Váhom s Oravskou Jasenicou 1:1. Zaujímavý zápas priniesol viacero šancí, neuznaný gól aj červenú kartu. Zaváhanie Tepličky využila Belá, ktorá v oklieštenej zostave zvíťazila nad Závažnou Porubou gólom novej posily Maroša Rolčeka 1:0.

Vstup do jarnej časti nevyšiel Gbeľanom, ktoré boli síce lepšie ako Tvrdošín, no doplatili na efektivitu v zakončení. Hostia vyťažili z minima maximum, keď sa dvakrát presadil Japonec Ryoudai Ishimaru. Po záverečnom hvizde boli v domácom klube nespokojní s viacerými verdiktmi hlavného rozhodcu Mareka Remeňa.

V. liga Sever - 14. kolo

OŠK Rosina – FK Tatran Turzovka 5:1 (4:0)

Góly: 8. B. Krajník, 22., 28. a 45. J. Slatinský (1 z 11m), 64. M. Jaroš – 49. R. Šmahajčík. ŽK: M. Pavlík, S. Husár, M. Steiniger. ČK: 54. M. Pleva (2. ŽK). Rozhodoval Mensár, 150 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – E. Gajdoš, A. Kroupa, T. Šemík, J. Chládecký, M. Mikula, J. Slatinský (80. J. Čuraj), M. Jaššo (73. M. Gavuliak), M. Jaroš, B. Krajník (65. V. Konštiak), M. Gajdoš.

HOSTIA: V. Poništ – M. Puchoň (72. J. Ligač), M. Pavlík, S. Husár, E. Petrák, M. Pleva, M. Rokyčák (55. D. Šopor), J. Polka (72. M. Steiniger), R. Šmahajčík (55. P. Blažek), T. Dodek (60. M. Hudek), M. Poláček.

Ďalej sa dozviete: ktorí ôsmi hráči (po dvoch z každého žilinského mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 14. kole,

podrobné priebehy zápasov Rosina - Turzovka, Teplička nad Váhom - Oravská Jasenica, Belá - Závažná Poruba, Gbeľany - Tvrdošín,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorý hráč Rosiny bol faulovaný pred tretím a štvrtým gólom,

výborný zákrok proti ktorému hráčovi Rosiny predviedol Poništ v druhom polčase a kto z domácich nastrelil brvno,

aké dve dobré príležitosti spálila Teplička v prvom polčase,

ktorý hráč Tepličky nepremenil v druhom dejstve tutovku,

prečo nebol Oravskej Jasenici uznaný druhý gól,

ktorý hráč Belej trafil v prvom polčase tyč a aké skvelé zákroky predviedol brankár Tichák,

s čím vyjadril tréner Belej Ján Holúbek obrovskú spokojnosť,

ktorý hráč Gbelian išiel v prvom polčase sám na bránu, no neuspel a kto trafil v druhom dejstve tyč,

kvôli ktorému momentu mali Gbeľany ťažké srdce na rozhodcu,

a ešte oveľa viac.

Úvodné minúty boli z oboch strán opatrné. Prvú veľkú príležitosť si vypracovali domáci v 6. minúte, keď sa Jurčenkov dlhý nákop dostal až ku Šemíkovi, ktorý sa dostal do úniku, no zoči-voči Poništovi neuspel. O chvíľu neskôr otvorila Rosina skóre. Po rohovom kope sa k odrazenej lopte dostal Krajník, ktorý napriahol z 30 metrov a loptu poslal nechytateľne s prispením brvna do siete, nádherný futbalový moment.

Rosina bola aktívnejšia, hostia kopili viacero nepresností v rozohrávke. V 18. minúte sa do úniku dostal jeden z hráčov hostí, no v dobrej pozícii namiesto zakončenia zbytočne zvolil prihrávku. O minútu neskôr sa v 16-tke uvoľnil Rokyčák, no loptu až príliš nadvihol nad brvno. V 21. minúte sa už do dobrého úniku dostával Jaššo, no Pavlík zatiahol ručnú brzdu.