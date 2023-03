Deväť gólov, šarvátky i tvrdšie zákroky. Čo Bruno Mráz v jednom zápase ešte nezažil?

V piatok padlo pod Dubňom deväť gólov.

Opäť gólové hody, no s úplne iným priebehom ako vo štvrtok. Druhé štvrťfinále medzi Žilinou a Topoľčanmi bolo znovu zaujímavé. Kým v prvom zápase sa vrece s gólmi roztrhlo v prvej polovici zápasu, o deň neskôr bolo tomu presne naopak.

Štvrťfinále – 2. zápas

Vlci Žilina – HC Topoľčany 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Góly a asistencie: 18. Mráz (Koyš, Novák), 30. Kluka (Pacalaj, Varga), 32. Koyš, 36. Melcher (Bečka, Rehák), 38. Jakubík (Novák, Grebenchshikov), 52. Mráz, 56. Melcher – 54. Valent (Tomčák, Hvila), 59. Piačka (Hvila, Dosek). Strely: 36:27. Vylúčení: 7:4. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Kalina, Mĺkvy, Valo, Tomáš, 1118 divákov. Stav série: 2:0.

VLCI ŽILINA: Tomek – Pohl, Šidlík, Kluka, Halama, Varga – Grebenchshikov, Novák, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Tibenský, Paukovček, Jakubík – Růžička, Nahálka, Melcher, Bečka, Rehák.

HC TOPOĽČANY: Ambra, Vojvoda – Laurenčík, Dosek, Plokhotnik, Tomčák, Hvila – Bystričan, Dúžek, Ručkay, Valent, Vybiral – Štec, Sedlák, Matej, Piačka, Šandor – Rohaľ, Hřebíček, Moringa.

Prvá tretina bola vyrovnaná, no pasáž od 10. do 13. minúty patrila hosťom, ktorí boli aktívnejší, usadili sa v útočnom pásme a vyslali viacero striel. V 11. minúte výborne zakročil Tomek, keď ho z tesnej blízkosti ohrozil Piačka. O chvíľu neskôr predviedol domáci brankár ďalší výborný zákrok, keď sa puk odrazil k Valentovi a Tomek zasiahol betónom.

Koniec prvej tretiny bol trošku vyhrotený a Žilina hrala chvíľu aj presilovku o dvoch hráčov. V následnej početnej výhode o jedného hráča už Vlci otvorili skóre - Koyš našiel medzi kruhmi Mráza, ktorý si jemne posunul puk a prepálil Vojvodu.

V druhej časti bolo kľúčové ubránenie oslabenia 3 proti 5. Po jeho skončení strelila Žilina štyri góly. V 30. minúte najskôr skackajúci puk pred bránkoviskom dopravil za ležiaceho Vojvodu Kluka. O chvíľu neskôr sa odrazil puk ku Koyšovi, ktorý sa dostal do útočného pásma, napriahol a strelou k pravej žŕdke zvýšil na 3:0.

V 35. minúte našiel parádnou zadovkou Bečka Melchera, ktorý už iba zasunul puk do odkrytej bránky. Do streleckej listiny sa zapísal aj Jakubík, keď v 38. minúte strelou z otočky prekvapil Vojvodu.

Zápas mal náboj aj v poslednej časti, no Žilinčania si umne strážili vybudovaný náskok. Na posledných desať minút vystriedali hostia brankára, Vojvodu nahradil junior Ambra. V 52. minúte bol v úniku faulovaný Mráz a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie. Mráz prekonal Ambru nechytateľne strelou švihom.

Gólu sa dočkali aj hostia, keď sedem minút pred koncom prekonal Tomeka Valent. Siedmy gól strelila Žilina v oslabení, keď sa do úniku dostal Melcher, kľučkou oklamal Ambru a dostal puk za jeho chrbát. To však nebolo všetko, pretože do úniku sa na opačnej strane dostal aj Piačka a strelou do pravého horného rohu uzavrel skóre stretnutia.

AKO SME TO VIDELI MY Aj keď Žilinčania strelili o jeden gól menej ako deň predtým, išlo o zápas s odlišným priebehom. Prvá tretina bola vyrovnaná, pričom domácich podržal Tomáš Tomek viacerými skvelými zákrokmi. Dôležitý bol aj úvodný gól Mráza v presilovke. Zlomové bolo ubránenie 80-sekundového oslabenia 3 proti 5 v druhej tretine, po ktorom nasledovala skvelá osemminútová pasáž korunovaná štyrmi gólmi. V tretej tretine pribudlo šarvátok, no Vlci si zápas umne kontrolovali a skórovali z trestného strieľania a v oslabení. Zaslúžené víťazstvo, druhý bod v sérii je doma. Malým mínusom je, že zverenci Jarroda Skaldeho boli až trikrát vylúčení za veľa hráčov na ľade. Ide o nepozornosť, ktorá by sa vo vyraďovacej časti v takom množstve v jednom zápase vyskytovať nemala.

Do 30. minúty bol jediným gólovým strelcom len Bruno Mráz, ktorý v 18. minúte prvej tretiny využil presilovú hru. „Nebolo to nacvičené. Videl som voľný priestor a Paťo Koyš mi to výborne nahral. Ja som iba vystrelil a padlo to tam. Kto strelí prvý gól, má psychickú výhodu. Niekedy to však nič neznamená. Sme radi, že sme ho strelili my,“ povedal na úvod 29-ročný útočník.

Po prvej tretine si v kabíne prehovorili do duše. „Asi sme čakali, že to pôjde samo. V druhej časti sme začali hrať viac našu hru, agresívne, viac sme sa tlačili do bránky, mali sme veľa striel. Máme kvalitných strelcov, ktorí svoje šance vedia premeniť. Každá päťka môže rozhodnúť zápas,“ doložil.

Podľa slov bratislavského rodáka bolo dôležité, že Vlci neinkasovali v oslabení 3 proti 5.