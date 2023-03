Osemgólový hurikán a čisté konto, jednoducho óda na hokej. Koyš: Boli sme hladní po góloch

AKO SME TO VIDELI MY

Žilinčania boli v akcii po dvoch týždňoch, pričom Topoľčany mali za sebou štvorzápasovú sériu predkola play-off. Vlčia svorka pod vedením trénera Jarroda Skaldeho ukázala hlad po hokeji a už v takmer plnej zostave (až na útočníka Jána Sýkoru) sa od začiatku až do záverečného hvizdu bavila hokejom. Všetky päťky podali výborné výkony. Žilina skórovala v rovnovážnom stave, no využila aj presilovku a dala gól aj v oslabení. Do streleckej listiny sa zapísalo až osem rôznych strelcov, čo je tiež veľké pozitívum. A nesmieme opomenúť ani čisté konto Tomáša Tomeka. Superlatívov na tento zápas by sa dalo písať naozaj veľa. Prvé štvrťfinále bola v podaní Žilinčanov jednoducho óda na hokej.