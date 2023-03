Má peniaze, no do podnájmu ju nechcú. Rómka sa bojí, že skončí s deťmi na ulici

Prideľovanie bytov komplikujú exekúcie.

ŽILINA. Obáva sa, že skončí s dvomi deťmi na ulici a tak vyvíja tlak na mesto, aby získala nájomný byt.

Žilinčanka Ingrid pochádza z rómskej umeleckej rodiny. Vyrastala v centre Žiliny blízko autobusovej stanice ako sama hovorí vo veľkom a krásnom rodičovskom byte. Keď byt predali, zostala závislá od podnájmov.

Matka, ktorá sa stará o desaťročného a trojročného syna si dnes podnájom zohnať nevie, aj keď uisťuje, že s platením nájmu problém nemá.

„Neviem si zohnať podnájom, pretože Romákov nechcú. Tu je rasizmus v Žiline. Keď idem na obhliadku a vidia Cigánku, povedia rovno nie. Alebo ešte do telefónu poviem, že som rómskeho pôvodu a oni, že tak toto nie. Ale peniaze by som na to mala,“ poukazuje 32-ročná žena na problémy s ubytovaním, do ktorých sa dostala.

Ingrid posledný mesiac býva s chlapcami v malej robotníckej ubytovni. Platí za ňu 800 eur, no v izbe nie je kuchynka ani chladnička. Sťažuje sa, že ubytovňa nie je vhodným ubytovaním pre deti. Je od ruky a po nociach robia robotníci hluk.

Navyše aj odtiaľ sa bude musieť na konci marca odsťahovať, pretože majiteľ ubytovne jej na dlhšie obdobie zmluvu neprenajme.

„Bývame v jednej izbe, kde sú plesne, v kúpeľni je zima. Starší syn sa vynikajúco učí. Je chorý, liečil sa na imunológii. Michal nemôže žiť v tomto prostredí, nemá ani ako chodiť do školy. Dnes nešiel do školy, lebo som nemala na lístok,“ upozorňuje.

Je presvedčená, že prostredie, v ktorom teraz bývajú má negatívny vplyv aj na vývoj trojročného syna, ktorého opäť začala prebaľovať.

Dajte nám šancu

Tvrdí, že je zo svojej aktuálnej situácie zúfalá a psychicky je na tom zle.