MALÁ FATRA: Horskí záchranári sa nezastavili. V nepriaznivom počasí zasahovali naraz na troch miestach

Vybrať sa v sobotu na hrebeň Malej Fatry, znamenalo byť jednou nohou v problémoch.

TERCHOVÁ. Náročný deň majú za sebou horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra. V sobotu prijali žiadosť o pomoc v troch prípadoch.

V prvom zavolal na HZS svedok, ktorý videl spadnúť turistu z prečnievajúceho okraja snehu na hrebeni medzi Malým Kriváňom a sedlom Priehyb na severnú stranu. Spadnutému mužovi sa po celý čas nedalo dovolať, preto na miesto udalosti okamžite odišli záchranári.

Dvaja profesionálni záchranári sa premiestnili z Vrátnej do Sučian, kde sa k nim pripojili štyria dobrovoľní záchranári a spoločne za pomoci snežného skútra a lyží postupovali na hrebeň.

Na hrebeni sa stretli s oznamovateľom, ktorí ich nasmeroval na miesto nehody. Tu však horskí záchranári nikoho nenašli a mobilný telefón spadnutého turistu bol stále nedostupný. Lokalitu v zlom počasí a silnejúcom vetre prehľadávali niekoľko hodín, no muža nenašli.

Ako sa napokon ukázalo, český turista, ktorý absolvoval túru na snežniciach, bol po páde bez zranení. Začal zostupovať do údolia a podarilo sa mu dôjsť až do obce Belá, odkiaľ dal vedieť, že je v poriadku a až vtedy horskí záchranári ukončili pátranie. So svedkom nehody následne dobrovoľní záchranári HZS zostúpili do Sučian.

Počas prvej záchrannej akcie prišla druhá žiadosť o pomoc, keď takisto z hrebeňa pod Malým Kriváňom spadla smerom na severnú stranu 44-ročná turistka z Česka. Po páde nebola zranená, ale pre zlé poveternostné podmienky a zlú viditeľnosť sa obávala ďalšieho postupu.

Záchranárom HZS poskytla GPS súradnice svojej pozície, na základe ktorých ju odišli hľadať. Vzhľadom na dlhú časovú dostupnosť záchranárov v stále sa zhoršujúcom počasí sa napokon turistka rozhodla pokračovať najkratšou zostupovou trasou do údolia a situáciu zvládla samostatne ešte pred príchodom horských záchranárov na miesto jej pádu.

„Prostredníctvom Operačného strediska tiesňového volania HZS následne informovala, že sa jej podarilo dostať do bezpečia a pomoc už nepotrebuje. Turistka tvorila skupinu s ďalšími troma osobami, ktoré ostali na hrebeni. Aj týchto turistov záchranári HZS stretli a sprevádzali ich do bezpečia spoločne s prvým oznamovateľom nehody až do Sučian, odkiaľ boli všetci štyria transportovaní do Terchovej,“ opísali priebeh akcie horskí záchranári.

Do tretice prijali záchranári HZS žiadosť o pomoc z Chlebu pre dvojicu českých skialpinistov. Muž a žena sa chceli z Chlebu dostať na Chatu pod Chlebom, no pre silný nárazový vietor a takmer nulovú viditeľnosť boli nútení vrátiť sa, čo ženu vyčerpalo.

Pred nepriaznivým počasím sa do príchodu horských záchranárov ukryli v bývalej hornej stanici vleku.

„Záchranári HZS, ktorí odišli do terénu, sa do Snilovského sedla vyviezli pomocou mimoriadne spustenej lanovky. Po príchode na miesto udalosti ženu vyšetrili, zateplili a poskytli jej neodkladnú prvú pomoc, muž ošetrenie a pomoc záchranárov nepotreboval,“ informovala HZS.

Dvojicu následne pomocou lanovej dráhy v sprievode horských záchranárov dopravili do Vrátnej, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne.