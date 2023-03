Zbystrite zmysly! Prichádzajú SPOT zmyselné nákupy v Aupark Žilina

Poriadne sa zamyslite a položte si otázku: kedy naposledy ste len tak potešili svoje zmysly? Minulosť už nevrátite, no budúcnosť viete ovplyvniť. Od 16. do 19. marca 2023 máte príležitosť podľahnúť nákupnej horúčke v Aupark Žilina. Pripravili pre vás skvelé zľavy a prekvapenia a vy tak môžete nakúpiť za fantastické ceny vo vašich obľúbených prevádzkach.

Či sa vám to páči alebo nie, čas plynie neúprosným tempom. Skúste preto spomaliť a vychutnajte si SPOT Zmyselné nákupy v obchodnom centre Aupark Žilina, ktoré budú trvať štyri dni – od 16. do 19. marca 2023.

V Aupark Žilina už minulý rok spustili vernostnú aplikáciu SPOT, v ktorej nájdete zľavové ponuky a prekvapenia. Aplikáciu si jednoducho stiahnete na Android aj iOS. Papierovým kupónom a ich zabúdaniu doma na poličke je teraz koniec – a vy sa môžete pohodlne pripraviť na jarnú a letnú sezónu. Budete sa cítiť trendy a poďakuje sa vám aj vaša peňaženka.

Na Zmyselné nákupy pozýva aj slovenská herečka Gabika Marcinková

Tvárou jarných SPOT Zmyselných nákupov sa stala obľúbená herečka Gabika Marcinková, ktorú poznáte z televízie, filmov alebo divadla. „Zmyselné nákupy mi evokujú viacero vecí. V prvom rade by naše nákupy mali mať zmysel, mali by sme nakupovať s ohľadom na naše potreby a potreby našej planéty. Pri nákupoch by sme mali zapájať naše zmysly – vidieť tovar na vlastné oči, môcť si ho chytiť, jedlo ochutnať, parfém ovoňať,“ vysvetľuje Gabika Marcinková.

Zábery z fotoprodukcie kampane pre obchodné centrá Nepi Rockcastle. (zdroj: Nepi Rockcastle)

Nákupy, ktoré spájajú a majú zmysel

V súčasnej dobe digitálnej, ktorá je neosobná a chladná, sú osobné stretnutia hrejivým protikladom. SPOT Zmyselné nákupy sú skvelou príležitosťou na to, aby ste sa stretli so svojimi známymi skočili na kávu, či obed, strávili spolu príjemný čas a v neposlednom rade si vďaka zľavovým kupónom aj výhodne doplnili zásoby a pripravili sa na prichádzajúcu jar. A viete, kedy má nakupovanie zmysel podľa Gabiky Marcinkovej? „Ak sa nám pri nakupovaní podarí natrafiť na také kúsky, pomocou ktorých sa cítime byť zmyselné.“

Zábery z fotoprodukcie kampane pre obchodné centrá Nepi Rockcastle. (zdroj: Nepi Rockcastle)

Preto nezabudnite! Nákupy, ktoré potešia nielen vaše zmysly, ale aj peňaženku prebiehajú od 16. do 19. marca 2023 v Aupark Žilina. Na návštevníkov čaká aj praktický darček – dizajnová nákupná taška s malým prekvapením (len do minutia zásob, preto dlho nečakajte).

Ak sa neviete rozhodnúť, či sa vám SPOT Zmyselné nákupy oplatia, stiahnite si rovno aplikáciu SPOT a pozrite už dnes zľavové kupóny.

Viac informácií sa dozviete na https://www.auparkzilina.sk/obsah/spot-zmyselne-nakupy-16-19-marec