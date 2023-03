Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie likvidujú ceny energií. Hrozí, že zatvoria

Marek Adamov tvrdí, že ich posilňuje spolupatričnosť návštevníkov.

ŽILINA. Pracujú v neistote a ani dnes nevedia, či prežijú pre nich likvidačný nárast cien energií o 400 percent alebo budú musieť zatvoriť.

Energetická kríza decimuje činnosť legendárneho kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Nad partiou ľudí, ktorí v Žiline podporuje nezávislú kultúru, visí hrozba ukončenia činnosti práve v čase, keď ich občianske združenie Truc sphérique oslavuje 25 rokov.

Za ten čas pripravilo vyše 5-tisíc podujatí, festivalov, koncertov a výstav, na ktoré prišlo pol milióna návštevníkov. Získali dvadsať slovenských a medzinárodných cien vrátane prestížnej ceny CE.ZA.AR za obnovu Novej synagógy alebo ceny European Cultural Foundation.

Zakladateľ a riaditeľ kultúrneho centra MAREK ADAMOV tvrdí, že robia všetko možné, aby znížili náklady na energie. Energetická kríza ich donútila premýšľať aj o tom, aké kultúrne podujatia im prinesú vyššie tržby. Okrem toho začali svoje priestory v oveľa väčšej miere prenajímať na uzavreté firemné a súkromné podujatia.

Často som počul z vašich úst, že kultúra to má veľmi ťažké a nestále bojujete o prežitie. Bolo niekedy v priebehu dvadsiatich piatich rokov takto ťažko, ako teraz?

Ekonomicky takto ťažko ešte nebolo. Chýba nám 60-tisíc eur na tak základné veci, ako sú kúrenie a svietenie. Bez nich nemôžeme fungovať

. Okrem energií nás trápi inflácia. Honoráre umelcov sú oveľa vyššie. Spôsobila to aj pandémia, keď mnohí nemali z čoho žiť a dnes už nechcú hrať za toľko peňazí, ako pred tým. Pociťujú to aj moji kolegovia, ktorí z výplaty nevedia zaplatiť svoje základné potreby.

Naše výplaty sú nižšie, ako vo verejných kultúrnych inštitúciách, čo už je samo o sebe výsmechom. Stalo sa to, že museli predávať svoje súkromné umelecké predmety, aby mohli fungovať.

Keď ste videli nové vyúčtovanie preddavkov za elektrinu, bol to šok?

My sme sa na to chystali, pretože sa veľa o tom hovorilo v minulom roku. Stále sme si vraveli, že sa niečo musí stať, že zasiahne vláda, že sa nemôžu ceny len tak zvýšiť niekoľkonásobne.

Zrazu prišiel január a my sme už tušili podľa toho ticha, ktoré nastalo, že to bude hrozné. Prišiel nám cenník, v ktorom boli deväťnásobne vyššie ceny elektriny. Konkrétne, jeden megawatt elektriny stál podľa starej zmluvy 61 eur a podľa novej 456 eur. Pre nás sú to obrovské peniaze.

Niečo podobné riešime aj pri plyne, ktorým kúrime. Museli sme konať okamžite a nečakať, či nám niekedy štát pomôže. Začali sme robiť opatrenia, aby sme čím viac ušetrili na energiách.

Aký podiel majú energie na vašich nákladoch?

V minulosti to bolo pár percent. V tomto roku to bude do 15-20 percent nášho rozpočtu. Čo sa týka prevádzky budov, je to asi 60-percentný podiel. Sme občianske združenie, ale napríklad pre plynárov sme štandardný podnikateľ. Problém je to, že my nemáme kde premietnuť zvýšenie cien. Vstupné tvorí len malý podiel na našich príjmoch. Muselo by vzrásť možno aj štvornásobne, len aby sme pokryli náklady na energie.

Ťažko sa to vysvetľuje aj štandardným podnikateľom a ešte ťažšie bežným ľuďom, ktorým štát ceny energie dotuje. Bojujeme nielen s vysokými cenami energií, ale aj s nepochopením nášho problému. Je rozdiel, keď zvýšite ceny IT firme, ktorej sa energie podieľajú na nákladoch rádovo v promile a u nás, keď nie sme zárobkovo činní, energie tvoria aj niekoľko desiatok percent.

Dnes si testujete ľudí, či sú ochotní si za kultúru priplatiť. Ako sa k tomu postavili vaši skalní fanúšikovia?

Je to paradox a zrejme výsledok dlhodobého vzťahu s divákmi. My máme od januára vypredané.