Dva vlaky sa stretli oproti sebe. Na trati opäť prerušili dopravu

V úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto došlo k nehode.

ŽILINA. V úseku železničnej trate Žilina - Kysucké Nové Mesto opäť obmedzili dopravu. Prerušili ju kvôli nehode. Dva vlaky sa totiž stretli oproti sebe ne jednej koľaji.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, na železničnej trati smer Čadca – Žilina sa v mestskej časti Brodno z doposiaľ nezistených príčin dostal na obsadenú koľaj iný osobný vlak. Ten smeroval zo Žiliny do Čadce.

Chybu si všimol službukonajúci elektrodispečer ŽSR a v danom úseku vypol prúd v trolejovom vedení. Podľa údajov od cestujúcich vlaky zastavili len približne 100 metrov od seba, pred zastávkou v Brodne.

Polícia uviedla, že u rušňovodičov bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Zranené neboli žiadne osoby.

"V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Oddelenia železničnej polície KR PZ Žilina začal trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," oznamuje Polícia SR - Žilinský kraj.

O situácii promptne informovali aj obyvatelia či napríklad Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR.

Len v stredu bola pritom na trase Žilina - Čadca zastavená doprava kvôli vykoľajeniu vlaku v žilinskej železničnej stanici. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča došlo pravdepodobne k chybe na výhybke.

Vykoľajenie vlaku v Žiline obmedzilo podľa informácií ZSSK vlakovú dopravu aj smerom z a do Česka. Odrieknutý v úseku Čadca – Žilina bol napríklad vlak smerujúci z Prahy do Žiliny či vlak, ktorý smeroval opačne, zo Žiliny do Prahy.