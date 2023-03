V Žiline sa vykoľajil vlak. Obmedzili dopravu

Železničná doprava na trase Žilina - Čadca je aktuálne zastavená.

ŽILINA. Na železničnej stanici v Žiline sa dnes dopoludnia vykoľajil vlak SuperCity Pendolino smerujúci z Prahy do Košíc.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

„ Momentálne sú na mieste zamestnanci ŽSR, ktorí zisťujú rozsah nehodovej udalosti," dodala hovorkyňa.

Pri udalosti sa nikto nezranil, uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. „ Asi 150 cestujúcich využilo vlak Ex605 do Košíc. Presná príčina udalosti sa vyšetruje, pravdepodobne prišlo k chybe na výhybke," podotkol.

Kováč vysvetlil, že k vykoľajeniu predného podvozku prvého vozňa súpravy vlaku došlo pri prejazde výhybkou v nízkej rýchlosti 30 až 40 kilometrov za hodinu na vjazde do Žiliny v smere od Čadce.

Vykoľajenie vlaku v Žiline obmedzilo podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko vlakovú dopravu aj smerom z a do Česka. Odrieknutý v úseku Čadca – Žilina bol napríklad vlak smerujúci z Prahy do Žiliny či vlak, ktorý smeroval opačne, zo Žiliny do Prahy.