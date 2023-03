Žilina má zviazané ruky. Sťažnosti na nájomcov nepomohli ani na Hájiku

Pre vysťahovanie ľudí z nájomných bytov je dôležité rozhodnutie súdu.

ŽILINA. Hluk, konflikty, neporiadok a napokon požiar. Tak vyvrcholila situácia v nájomnom byte na Ulici Juraja Hronca na sídlisku Hájik, v ktorom podľa okolitých obyvateľov žili neprispôsobiví občania. Plamene ho zasiahli v polovici februára.

Neďaleko miesta požiaru vyhorel mestský nájomný byt aj pred vyše rokom. Plamene poškodili byty a zničili strechu bytového domu, čím vznikli mestu rozsiahle škody.

Ako v minulosti, aj tentokrát horel byt na najvyššom poschodí a obnova tak čaká poškodenú konštrukciu strechy. Potrebná je aj výmena časti strešnej krytiny.

Požiar spôsobil viaceré materiálne škody, praskla stúpačka teplovodného kúrenia a pre znefunkčnené elektrické rozvody sa stal bytový dom istý čas neobývateľný. Mesto preto vyhlásilo mimoriadnu situáciu a obyvatelia sa museli vysťahovať zo všetkých dvanástich bytov.

Možnosť dočasného ubytovania v náhradnom nájomnom byte podľa Zigovej nevyužil žiaden z nájomníkov.

Zničený ešte pred požiarom

Na konci mesiaca väčšinu bytov na Hájiku sprístupnili, dva byty ešte potrebujú rekonštrukciu a ľudia sa do nich môžu nasťahovať až po skončení prác, najneskôr o štyri týždne. Vyhorený byt by mali opraviť do dvoch mesiacov.