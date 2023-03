III. trieda: Pokračuje bitka o dve postupové miesta, karty môže zamiešať ktokoľvek (anketa)

Zástupcovia klubov odpovedajú na štyri otázky.

Snímka z ukončenia jesene mužstva ŠK Dolný Hričov, ktorému patrí štvrtá priečka. Na jar sa bude chcieť pobiť o postup do II. triedy. (Zdroj: Archív klubu)

ŽILINA. Počas druhého aprílového víkendu odštartuje v najnižšej oblastnej súťaži jarná časť súťažného ročníka 2022/2023. Pred štartom druhej polovice sezóny sme urobili anketu medzi zástupcami III. triedy Oblastného futbalového zväzu Žilina.

Aké majú ambície a s akým umiestnením budú spokojní po skončení súťažného ročníka, sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

Zástupcom klubov III. triedy ObFZ Žilina sme položili štyri otázky:



1. Onedlho odštartuje jarná časť oblastných futbalových súťaží. Čo od nej očakávate?

2. Ako ste spokojný so zimnou prípravou a čo vám ukázala?

3. Aké sú klubové ambície a s akým umiestnením budete spokojný po poslednom súťažnom zápase?

4. Ktoré mužstvá sa podľa vás pobijú o postup?

So zástupcom klubu TJ Fatran Krasňany sa nám ani na viacero pokusov skontaktovať nepodarilo. Z klubov FK Fatran Dolná Tižina a TJ Babkov nám odpovede neposlali.

Na anketové otázky odpovedajú: LUKÁŠ KOVÁČIK (asistent trénera ŠK Dolný Hričov), PETER BUŠFY (tréner TJ Partizán Súľov), MAREK SÁRKÖZI (tréner TJ Rozvoj Mojš), MIROSLAV HOŠTÁK (predseda TJ Hviezda Zádubnie), JOZEF ROGOŇ (predseda FK Terchová), DUŠAN KUNDRA (tréner FK Trnové), ERIK HOLÚBEK (tréner TJ ŠK Podhorie), TOMÁŠ MIKULÍK (tajomník ŠK Lietava), TJ DIVINA (tréner Lukáš Placek).

ŠK DOLNÝ HRIČOV: Lukáš Kováčik, asistent trénera

1. Od jarnej časti očakávam pre nás veľa ťažkých zápasov. Myslím si, že v jesennej časti nás niektorí súperi podcenili, no ukázali sme, že aj my vieme hrať futbal, čo sa odzrkadlilo aj v tabuľke. Na jar nás určite nikto nepodcení a tým pádom to bude boj o každý bod.

2. Spolu s trénerom Jánom Masným, ktorého som nejaký čas zastupoval, sme s prípravou spokojní. Účasť na tréningoch by mohla byť samozrejme vyššia, ale rešpektujeme a chápeme, že v prvom rade majú chlapci prácu a rodinu.

Myslím si, že tréningy mali dobrú úroveň, nabrali sme trochu kondičky. Vytvorila sa silnejšia partia, do ktorej výborne zapadli aj niektorí dorastenci.