Je koniec! TJ Zbyňov nenastúpi na jarnú časť. Predseda klubu vysvetľuje príčiny rozpadu

Exkluzívne novinky o konci účastníka II. triedy ObFZ Žilina.

Pred rokom a pol oslavoval Zbyňov postup z III. triedy do dvojky. Teraz v malej obci mužský futbal končí. (Zdroj: Robo Michalec)

ZBYŇOV. II. trieda Oblastného futbalového zväzu Žilina bude mať na jar o jedného účastníka menej. Do jarnej časti totiž nenastúpi mužstvo TJ Zbyňov.

Zbyňovský futbal charakterizujú v posledných rokoch vzostupy a pády. Veď v sezóne 2015/2016 sa mužstvo už počas jesene odhlásilo z III. triedy skupina A. O tri roky neskôr mužský futbal v obci opäť reštartovali a v skrátenej sezóne 2020/2021 oslavovali postup do II. triedy.

Viac ako rok a pol po majstrovských oslavách však prišiel ďalší pád. Trénovali muži počas jesennej časti? Dalo sa odhláseniu mužov zabrániť a kedy padlo definitívne rozhodnutie? A ako to vyzerá s budúcnosťou futbalu v Zbyňove?

Nielen na tieto otázky odpovedá predseda klubu TJ Zbyňov a tréner mládeže Roman Urík.

Na začiatok rozhovoru sa ešte spätne vrátim k jesennej časti, v ktorej ste v II. triede obsadili s tromi bodmi posledné miesto. Z trinástich zápasov ste vyhrali iba raz, pričom ste strelili len šesť gólov, čo bolo najmenej zo všetkých účastníkov. Ako ju s odstupom času hodnotíte?

Na konci sezóny sa nám zranili traja hráči základnej zostavy. Súťaž sme začínali bez nich, jeden sa po druhom zápase vrátil, ale dvaja nie. Ďalší dvaja odišli (Rajec, Kamenná Poruba) a tým pádom sa káder citeľne oslabil.

Strelecky sa nám nedarilo a päť zápasov sme prehrali o gól. Mrzia nás hlavne domáce prehry. V niektorých zápasoch sme nehrali zle, len sme nepremieňali šance a dostávali góly.

Na 10. kolo do Dlhého Poľa ste nevycestovali a kontumačne ste prehrali. Mali ste problém s dochádzkou aj v iných zápasoch?

Do Dlhého Poľa sme nevycestovali, pretože sme na náš úzky káder mali viacero chalanov chorých. Ťažko sme sa schádzali aj do Divinky (presne 11). Doma to bolo trošku lepšie.

Ako to vyzeralo s tréningami v priebehu jesennej časti?

Netrénovalo sa skoro vôbec, chalani sa schádzali len na zápasy.

Nasvedčovalo niečo v priebehu jesene tomu, že nedokončíte súťaž?

Po zápase s Divinkou to vyzeralo na koniec, ale nakoniec sa jeseň dohrala.

Kedy padlo definitívne rozhodnutie, že mužstvo Zbyňova nedokončí sezónu 2022/2023?