V žilinskej nemocnici operovali novým prístrojom prvého pacienta. Pomohli mu s poškodenými platničkami

Po operácii zostala pacientovi len rana veľká približne centimeter.

ŽILINA. Na neurochirurgii vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina zrealizovali vďaka novému prístroju prvú spinálnu endoskopiu. Ide o šetrnejšiu a bezpečnejšiu liečbu platničiek aj iných ochorení chrbtice.

Na Slovensku podobnú možnosť ponúkajú len dve ďalšie nemocnice. Vo štvrtok modernou metódou úspešne zoperovali 38-ročného Jozefa, ktorý mal problémy s poškodenou platničkou.

„Platnička mi tlačí na nerv, ktorý je natiahnutý akoby od chrbtice cez sedací sval, zadné stehno a lýtko po tri prsty. Tie som necítil vôbec, ako by to zmrzlo, ale zároveň pálilo. Nemohol som poriadne spať, sú to veľké bolesti,“ hovoril ešte pred týždňom.

Odteraz by mali byť jeho problémy minulosťou a vďaka novej plne spinálnej endoskopickej zostave by mal aj rýchlejšie nastúpiť do bežného života. Výhodou metódy je aj aj menšie riziko vzniku operačných či pooperačných komplikácií.