Problémovej žilinskej pivárni obmedzili otváracie hodiny. Prokurátor hovorí o diskriminácii

Vedenie mesta sa nestotožňuje so závermi prokurátora.

ŽILINA. Kauza otváracích hodín pivárne Nosorožec v centre Žiliny má ďalšie pokračovanie.

Prokurátor Okresnej prokuratúry považuje za diskriminačné, že mestskí poslanci obmedzili podniku otváracie hodiny.

Mestské zastupiteľstvo prijalo pred pol rokom VZN, ktorým skresalo čas otvorenia prevádzok v dvoch uliciach mesta.

Poslanci tak zareagovali na sťažnosti obyvateľov ulíc Na priekope a Dolný val, ktorí si nevedeli zvyknúť na hluk a neporiadok v okolí pre mnohých kultového podniku.

Kým na týchto uliciach musia prevádzky zatvoriť počas víkendu už hodinu po polnoci, inde môžu mať otvorené do piatej ráno.

Podľa prokurátora mesto prekročilo svoje zákonné splnomocnenie, keď obmedzilo úzku skupinu podnikateľských subjektov. Podal protest proti časti VZN o určení pravidiel času prevádzky a od mesta požaduje jeho zrušenie.

Podnik dotujú

Majitelia pubu Nosorožec sú presvedčení, že prokuratúra im dala za pravdu. Jeden z majiteľov Ján Lešťan vyzval poslancov, aby dali celú záležitosť do zákonného stavu. Po tom, ako skrátili víkendové otváracie hodiny, zaznamenali rapídny pokles tržieb.

„Plus mínus osemdesiatpercentný pokles tržieb tam je. Nerobí to dobré meno. Veľa ľudí si myslí, že sme zavretí. Stratili sme veľkú časť zákazníkov. Je to pre nás likvidačné, už teraz to dotujeme,“ poukazuje na súčasný stav Lešťan. Žiada férovú podnikateľskú súťaž a rovnaké pravidla pre všetkých.

Neobývateľná zóna

S návrhom na obmedzenie otváracích hodín len na dvoch uliciach prišlo vedenie mesta. Vyšlo v ústrety sťažnostiam i petícii ľudí, ktorí žijú v blízkosti Nosorožca.

Ľuboš Bauček býva len niekoľko desiatok metrov od pivárne. Sťažoval sa, že spávať mu nedáva hluk z diskotéky.