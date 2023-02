Úvodné buly Nely Lopušanovej, jedenásť gólov aj šarvátky. Žilina si upevnila pozíciu lídra

Považské derby prvý raz v sezóne nemuselo rozhodnúť predĺženie či samostatné nájazdy.

ŽILINA. Derby zápas medzi Žilinou a Považskou Bystricou opäť nesklamal. V 38. kole padlo pod Dubňom až jedenásť gólov a zo zaslúžených troch bodov sa radovali Žilinčania.

Slávnostné buly pred zápasom vhodila Nela Lopušanová. Dôležitý bol úvod v stretnutia, po ktorom Vlci vyhrávali už vo 4. minúte 3:0, čím položili základy svojho víťazstva. Po treťom Macekovom góle si hostia zobrali oddychový čas a Pajpacha nahradil medzi tromi žŕdkami Lamper.

Žilina si vybudovaný náskok strážila počas celého zápasu. Do streleckej listiny sa zapísalo až šesť rôznych strelcov, dvojgólový bol akurát kapitán Róbert Varga. Ten bol viackrát blízko ku dosiahnutiu hetriku, raz trafil aj žŕdku.

Slovenská hokejová liga – 38. kolo

Vlci Žilina – HK Považská Bystrica 7:4 (4:1, 2:1, 1:2)

Góly a asistencie: 1. Varga (Halama, Nahálka), 4. Varga (Šidlík, Koyš), 4. Macek (Koyš, Mráz), 12. Tibenský (Krajč, Uram), 22. Koyš (Mráz), 37. Melcher (Paukovček, Jakubík), 46. Krajč (Pobežal) – 7. Lušňák (Cíger), 34. Urbánek (Zlocha, Jakubec), 55. Lušňák (Hlinka), 57. Švantner (Sádecký). Oslabenia: 3-5. Rozhodovali: Crman, Krajčík, Frimmel, Rehák, 456 divákov.

VLCI ŽILINA: Romančík – Šidlík, Nahálka, Kluka, Halama, Varga - Jakubík, Pišoja, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pobežal, Melcher, Paukovček, Rehák – Ferenyi, Dudáš, Uram, Tibenský, Krajč.

HK POVAŽSKÁ BYSTRICA: Lamper – Hlinka, Ďurkech, Lušňák, Tománek, Cíger – Cebák, Droppa, Urbánek, Zlocha J., Jakubec – Zlocha A., Martiška, Kraut, Rufati, Ligas – Gachulinec, Nesterov, Sádecký, Pšurný, Švantner.

Ostatné výsledky: Martin – Skalica 2:3 sn, Brezno – Levice 0:5, Žiar nad Hronom – Dubnica 2:1, Topoľčany – Humenné 0:5, Modré krídla Slovan – Trnava 4:5 sn.

Ako padli góly

00:22 - Varga našiel Halamu a ten z prvej prihral domácemu kapitánovi, ktorý nemal problém poslať puk do odkrytej bránky.

03:46 - Šidlíkovu strelu skvelo tečoval Varga.

03:57 - Hneď po vyhratom buly Žilinčania strelili tretí gól – po úniku dvaja na jedného Koyš vynikajúcou prihrávkou našiel Maceka a ten nemal problém zvýšiť na 3:0.

06:49 - Prvú väčšiu príležitosť premenili hostia na znižujúci gól. Lušňák si prebral od spoluhráča puk za bránkou, nevymýšľal nič extra a z tesnej blízkosti prekonal Romančíka.

11:21 - Vlci vystihli hosťujúcu rozohrávku, Krajč prihral Tibenskému, ktorý zoči-voči Lamperovi poslal puk pod hornú žŕdku.

21:01 - Z modrej strieľal Mráz a jeho pokus tečoval nechytateľne Koyš.

33:10 - Pred Romančíkom sa najlepšie zorientoval Urbánek.

36:30 - Melcher prekonal Lampera strelou popod nohy.

45:43 - Pobežalovu strelu zblízka tečoval Krajč.

54:52 - V hre štyroch proti štyrom sa presadil Lušňák.

56:38 - V oslabení stanovil konečný výsledok stretnutia Švantner.

Na druhý gól Róberta Vargu v zápase prihrával Petr Šidlík. „Z modrej čiary sa puk snažím rýchlo dávať pred bránku, než sa to tam prehustí. Robo bol tam, kde má byť a výborne to tečoval. Úlohou bekov je posielať puky na bránku. Robil som to, čo som mal,“ vrátil sa so smiechom český obranca k jednému z gólových momentov.

Aj 29-ročný rodák z Jihlavy bol blízko k tomu, aby na konci prvej tretiny prekonal brankára Mária Lampera, na ktorého sa rútil v úniku. „Bohužiaľ, som ľavý. Pri zakončení som premýšľal, kde puk umiestnim a už bolo neskoro. Chcel som ho poslať nad brankárovu vyrážačku, bolo tam dosť miesta. Netrafil som to, strašné,“ dodal s úsmevom.

Výsledok kontrolovali

Veľmi dôležitý bol podľa jeho slov vstup do zápasu, ktorý dodal Žilinčanom pokoj na hokejky. „Myslím si, že hru na ľade sa nám od začiatku podarilo ovládnuť. Pre hostí bolo ťažké hneď prehrávať 0:3, no akurát my sme si to zbytočne občas skomplikovali. Aj keď nám strelili góly, vždy sa nám podarilo odpovedať a hru sme držali pod kontrolou. Celý zápas sa niesol v našej réžii,“ vravel Petr Šidlík.

Za stavu 5:2 sa kvôli diere v ľade musel zvyšok druhej tretiny dohrať až po prestávke. „Po tomto momente bola naša hra rozháraná, ale nejako sme sa do toho opäť dostali. Takéto veci sa v hokeji stávajú, no myslím si, že sme to zvládli dobre,“ povedal obranca prvého páru.