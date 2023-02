Úspešný víkend atlétov a florbalistov ŠK Juventa Žilina

Žilinskí atléti získali 21 medailí a vytvorili 26 osobných rekordov.

Atletika

V sobotu 11. februára sa pretekári ŠK Juventa Žilina zúčastnili majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v atletike v kategórii starších žiakov, dorastencov, juniorov, mužov a žien. Na preteky vycestovali v 32-člennej zostave:

Seniori/juniori: Bačík Michal, Ondrejík Ivan, Seddaoui Samuel, Kuricová Veronika, Salášková Dorothea, Kaprálová Terézia

Dorastenci/dorastenky: Gottwald Dávid, Michlík Richard, Turčan Lukáš, Vrábel Matúš, Hudecová Emma, Duháčková Alexandra, Zábojníková Simona, Maleková Tamara, Kasajová Kristína

Žiaci/žiačky: Briš Tomáš, Červený Martin, Turčan Matúš, Ďuroška Peter, Gajdoš Martin, Jurga Adam, Sedliaček Šimon, Švaňová Dominika, Čanecká Nina, Gabčíková Nela, Drozdová Natália, Jakubská Tamara, Piková Lara, Vyletelová Linda, Švagrová Kristýna, Rizmanová Lucia, Škorová Vanesa

Tréneri: Peter Tichý ml., Roman Coma

Žilinskí pretekári zaznamenali v súčte 21 medailí (10 zlatých, 5 strieborných a 6 bronzových). V súčte vytvorili 26 osobných rekordov.

Medzi staršími žiakmi a žiačkami sa najviac darilo Dominike Švaňovej, ktorá zvíťazila vo všetkých disciplínach. V behu na 60 m výkonom 8.03. Víťazstvo brala aj v behu na 60 m prekážok výkonom 8.96 a aj v behu na 300 m v osobnom rekorde 43.36.

Nina Čanecká zvíťazila v skoku do výšky výkonom 157 cm a víťazstvo si pripísala aj v skoku do diaľky výkonom 521 cm. Nine výborne sekundovala Nela Gabčíková, ktorá skončila na 2. mieste v skoku do výšky výkonom 151 cm a v skoku do diaľky sa Nela dokázala zlepšiť a až trikrát v súťaži pokorila hranicu 5 m, čo jej v súťaži zabezpečilo 2. miesto.

Tomáš Briš bral striebornú medailu na 60 m výkonom 7.45 a bronz na 150 m výkonom 18.80. Natália Drozdová vo svojej premiére vo vrhu guľou 3 kg obsadila v početnej konkurencii 3. miesto kvalitným výkonom 10.07 m.

Adam Jurga obsadil dvakrát druhé miesto v skoku do diaľky osobným rekordom 546 cm a v skoku do výšky si striebornú medailu vybojoval výkonom 158 cm. Martin Červený na 800 m získal bronz výkonom 2.33,02 a Maťo Gajdoš skončil tretí na 3000 m v osobnom rekorde 12:00,84.

V dorasteneckej kategórii sa najviac darilo Richardovi Michlíkovi, ktorý zvíťazil v trojskoku výkonom 12,64 m, čo je nové osobné maximum. Všetky Richardove pokusy v súťaži leteli za hranicu starého osobného rekordu. Ema Hudecová obsadila 3. miesto v behu na 200 m výkonom 28.21.

Medzi najstaršími pretekármi, ktorí sa predstavili v juniorskej a seniorskej kategórii, a ktorí budú už na budúci víkend súťažiť na halových MSR, sa v parádnej forme predviedol Michal Bačík, ktorý si vytvoril osobný rekord v behu na 60 m a dvakrát sa dostal pod hranicu 7 sekúnd. Výkon 6.98 v rozbehu dokázal ešte vylepšiť na 6.89. V súťaži skoku do diaľky dosiahol výkon 721 cm a v obidvoch súťažiach zvíťazil.

Dorothea Salášková sa predstavila medzi ženami a zvíťazila v behu na 60 m prekážok kvalitným výkonom 8.98. Dorothea zvíťazila aj v skoku do diaľky výkonom 505 cm. Veronika Kuricová zvíťazila v skoku do výšky medzi ženami výkonom 164 cm a atakovala aj osobný rekord, na ktorý jej, žiaľ, chýbalo kúsok šťastia a výška 171 cm zatiaľ odolala. Ivan Ondrejík vybojoval v behu na 400 m bronz výkonom 55.29.

Florbal

Florbalisti ŠK Juventa Žilina vstúpili úspešne do štvrťfinálových zápasov play-off celoštátnej 1. ligy mužov. Po základnej časti tejto celoštátnej súťaže sa umiestnili na 2. mieste iba jeden bod za víťazným družstvom po základnej časti – Detvou. Vo štvrťfinále play-off sa stretli s družstvom Žatva 90 Dolný Kubín, ktoré sa po základnej časti umiestnilo na 7. mieste.

V sobotňajšom zápase, ktorý sa odohral v našom domovskom stánku v ŠH V. Javorku, sa nášmu družstvu podarilo zvíťaziť hladko 9:2. V nedeľňajšom zápase, ktorý kvôli celodennej vyťaženosti ŠH museli odohrať v ŠH na Rosinskej ceste, sme taktiež zdolali nášho súpera v pomere 7:5.

Zápas už nemal taký hladký priebeh ako v sobotu. Súperi z Dolného Kubína nas-túpili posilnení a odhodlaní v druhom zápase zvíťaziť. O víťazstve nášho družstva sa rozhodlo až v záverečných minútach tretej tretiny.

Hráčom blahoželáme a prajeme, aby zvíťazili aj na budúcu sobotu 18. februára, kedy odohrajú zápas na pôde súpera, a aby postúpili do semifinále 1. ligy. Zápasy play-off sa hrajú na tri víťazné duely.

ŠK Juventa Žilina – Žatva 90 Dolný Kubín 2:0 na zápasy

Zostava a góly hráčov ŠK Juventa Žilina v sobotu:

Góly a asistencie: Imrišík L. (Noga), Noga (Šupola), Noga (Hlava), Bolej (Dobrovolný), Šupola (Noga), Imrišík L. (Kubička), Šupola (Kubička), Imrišík M. (Jedinák), Imrišík L. (Šupola).

Brankári: Sak, Rapšík

Hráči: Koprda, Mlkvik, Noga, Perďoch, Bulej, Dobrovolný, Hlava, Hordynský, Imrišík L., Imrišík M., Jedinák, Kubička, Šupola, Švancár.

Tréner: Pokorný Václav

Zostava a góly hráčov ŠK Juventa Žilina v nedeľu:

Góly a asistencie: Noga (Imrišík M.), Šupola (Kubička), Kubička (Sak), Noga (Imrišík L.), Imrišík L. (Noga), Imrišík L. (Kubička), Noga.

Brankári: Sak, Rapšík

Hráči: Koprda, Mlkvik, Noga, Perďoch, Bulej, Dobrovolný, Hlava, Hordynský, Imrišík L., Imrišík M., Jedinák, Kubička, Šupola, Švancár, Borik.

Tréner: Pokorný Václav