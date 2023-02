Svetoznámy virtuóz Dalibor Karvay učil v Žiline mladých huslistov

Prvý laureát je dnes lektorom Husľovej dielne.

ŽILINA. Už ako šesťročný hral na súkromnom koncerte pre pápeža Jána Pavla II. a onedlho po tom vystúpil pred princom Charlesom. Kedysi zázračné dieťa Dalibor Karvay má dnes 38 rokov a je stále uznávaným husľovým virtuózom a pedagógom.

Zoči-voči tejto osobnosti svetovej i slovenskej hudobnej scény sa postavilo dvadsať mladých huslistov na Husľovej dielni v Žiline. Dalibor Karvay radil žiakom základných umeleckých škôl z celého Slovenska, ako zlepšiť techniku, ale najmä ich motivoval do ďalšej práce.

Laureátovi dielne sa pootvoria dvere na koncertné pódiá a čaká ho koncert so Štátnym komorným orchestrom Žilina.

Dalibor Karvay sa vrátil po tridsiatich rokoch na miesto, kde sa rozvíjal jeho talent. V roku 1993 sa stal prvým laureátom celoslovenského súťažného stretnutia huslistov v Žiline.

Po rokoch prišiel do koncertnej sály Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, aby prevzal štafetu od profesora Jindřicha Pazderu z pražskej Akadémie múzických umení a sám sa stal garantom a lektorom Husľovej dielne.

„Pamätám, že som tu bol niekoľkokrát u pána Pazderu, ale detaily si nepamätám. Je to pre mňa obrovská česť byť tu dnes, ale v inej pozícii, v pozícii lektora. Je to zaujímavé vidieť toľko mladých žiakov, mnohí hrajú veľmi dobre. Väčšina nemá žiaden stres, hrajú veľmi uvoľnene. A to aj tým, že tu je vytvorená výborná atmosféra,“ pochválil organizáciu podujatia.