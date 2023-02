Žilinská nemocnica má prístroj na operáciu platničiek. Pacient sa na druhý deň postaví na vlastné nohy

Šetrná, menej riziková a bolestná. Aj taká je nová metóda liečby platničiek v žilinskej nemocnici.

ŽILINA. Žilinskí neurochirurgovia budú operovať platničky aj ďalšie ochorenia chrbtice najmodernejšou metódou.

Miestna nemocnica je jedinou na severe krajiny, ktorá svojim pacientom poskytne šetrnejšiu a bezpečnejšiu liečbu vďaka inovatívnemu prístroju, plne spinálnej endoskopickej zostave. Najskôr ju začali používať v nemocniciach v Nových Zámkoch, v Bratislave a tunajšia neurochirurgia je celkovo treťou v poradí na celom Slovensku.

Novú techniku vyskúša vo štvrtok aj prvý tunajší pacient, 38-ročný Jozef s vysunutou platničkou.

„Platnička mi tlačí na nerv, ktorý je natiahnutý akoby od chrbtice cez sedací sval, zadné stehno a lýtko po tri prsty. Tie som necítil vôbec, ako by to zmrzlo, ale zároveň pálilo. Nemohol som poriadne spať, sú to veľké bolesti,“ opisuje ťažkosti.

Menšia rana, rýchly návrat do života

Čoskoro ho budú operovať novým prístrojovým vybavením. Umožňuje realizovať minimálne invazívnu metódu. Pacient bude mať teda menšiu ranu, namiesto otvoreného operačného prístupu zavedie operatér do tela pacienta endoskop s približnou hrúbkou ceruzky.