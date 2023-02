Skvelá atmosféra, Tomekova zaseknutá hokejka a obrat hostí. Vlci pohár neobhájili

Žilinčania vyhrávali 46 minút najtesnejším rozdielom, no víťazstvo si nepostrážili.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti neobhájili prvenstvo v JOJ Šport Slovenskom pohári, aj keď k tomu boli blízko. Zverenci Jarroda Skaldeho vyhrávali nad Humenným 46 minút najtesnejším rozdielom, no domáci inkasovali necelé štyri minúty pred koncom smolný gól a východniari nakoniec dokonali víťazný obrat v predĺžení.

Skóre zápasu otvoril v 11. minúte najlepší strelec Žiliny Róbert Varga, ktorý ťažil z dobrej roboty dvojice Marco Halama – Patrik Koyš. Druhý menovaný mu poslal prihrávku spoza bránky, Varga vystrelil z prvej a puk zapadol za Patrika Kozela.

Finále JOJ Šport Slovenského pohára

Vlci Žilina - HC 19 Humenné 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly a asistencie: 11. Varga (Koyš, Halama) - 57. Trandin (Novický, Borov), 64. Kudin (Markuš). Vylúčenia: 2-2. Rozhodovali: Baluška, Konc ml., Hercog, Synek, 2273 divákov.

VLCI ŽILINA: Tomek - Šidlík, Jakubík, Kluka, Halama, Varga - Ružička, Pišoja, Koyš, Mráz, Macek - Sloboda, Nahálka, Melcher, Paukovček, Rehák - Lopušan, Pobežal, Ferenyi, Tibenský, Krajč.

HC 19 HUMENNÉ: Kozel - Jacko, Lenďák, Vaško, Vrábeľ, Safaraleev - Pulščák, Ťavoda, Borov, Krajňák, Horvát - Zekucia, Novický, Zahradník, Trandin, Legalin - Kudin, Thomka, Frič, Markuš, Ragan.

Najdôležitejšie momenty

Prvú veľkú príležitosť si vypracovali domáci v oslabení, keď sa po nedorozumení obrany Humenného dostal do úniku Mráz, ale zoči-voči bol úspešnejší Kozelov betón.

Do ďalšej šance sa po individuálnom prieniku dostal Koyš, no ani on neotvoril skóre stretnutia.

Za svoju aktivitu boli domáci odmenení v 11. minúte, keď Koyš našiel spoza bránky Vargu a ten z prvej nedal Kozelovi šancu.

O minútu neskôr sa rútil na Tomeka Vrábeľ, ale domáci brankár podržal svoje mužstvo.

V ďalšej šanci našiel Macek Mráza, no proti jeho strele zasiahol brankár hostí betónom.

V úvode druhej tretiny sa hostia dopustili chybnej rozohrávky, čo mohol využiť Macek, no jeho strela letela mimo tri žrde.

V 27. minúte tečoval Klukovu strelu Varga, ale Kozel bol pozorný.

V 30. minúte si urobil priestor Halama, no jeho strela skončila na žŕdke.

Pred koncom druhej tretiny letela Vargova strela z tesnej blízkosti mimo bránky.

V tretej tretine sa Žilinčania rútili 2 na 1, Varga to zobral na seba, no puk poslal tesne vedľa ľavej žŕdky.

V tutovke sa ocitol aj Rehák, ale ani on nepochodil.

Necelé štyri minúty pred koncom sa vybral rozohrať puk spoza bránky Tomek, no hokejka sa mu zasekla v medzierke v mantineli a prišlo menšie nedorozumenie so spoluhráčmi, ktoré využili hostia na vyrovnanie.

Víťazný obrat východniarov dokonal v predĺžení Kudin.

Zápas s nešťastným koncom

„V prvej tretine sa nám podarilo skórovať, dlho sme vyhrávali 1:0. Bohužiaľ, hosťom sa podarilo štyri minúty pred koncom vyrovnať. Mali sme si to postrážiť a zápas mohol dopadnúť inak. V predĺžení hostia využili našu chybu na obrat a víťazstvo,“ povedal po zápase Róbert Varga.

Žilinčanom sa obhajoba pohára nepodarila. Pred rokom zvíťazili Vlci na ľade extraligistu z Prešova 6:1.