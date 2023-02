Úlohu kapitána prevzal po Hovorkovi. Je jedno, kto má céčko na drese, vraví Varga

Róbert Varga je s 20 gólmi najlepším strelcom Žiliny.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili v 36. kole Slovenskej hokejovej ligy na domácom ľade nad Skalicou 3:0. Úvodná tretina veľa vzruchu nepriniesla. V druhej časti Samuel Rehák síce nepremenil nariadené trestné strieľanie, no následne sa v priebehu dvoch minút zapísali do streleckej listiny Paukovček (prvý gól v žilinskom drese) s Halamom (využitá presilová hra).

Konečnú podobu výsledku stanovil gólom do prázdnej bránky dve minúty pred koncom Kluka. Vlci sa po záverečnom hvizde radovali z troch bodov, ktoré podčiarkol čistým kontom Tomáš Tomek.

Slovenská hokejová liga - 36. kolo

Vlci Žilina – HK ESMERO Skalica 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly a asistencie: 29. Paukovček (Mráz, Koyš), 32. Halama (Krajč, Růžička), 58. Kluka (Varga). Oslabenia: 6-5. Rozhodovali: Valach, Adamec, Holienka, Drblík, 412 divákov.

VLCI ŽILINA: Tomek (Smolka) – Šidlík, Jakubík, Kluka, Paukovček, Varga – Růžička, Pišoja, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pobežal, Melcher, Halama, Krajč – Dudáš, Hajas, Tibenský, Ferenyi, Rehák.

HK ESMERO SKALICA: Bernát – Vidovič, Hílek, Janáč, Nemec, Šišolák – Mikula, Janík, Hujsa, Landrigan, Šátek – Jombík, Soveľ, Kuba, Včelka, Kotvan – Polák, Trnka, Búlik, Kočka.

Ostatné výsledky: Martin – Humenné 0:2, Brezno – Topoľčany 2:1 sn, Žiar nad Hronom – Považská Bystrica 3:2, Modré krídla Slovan – Levice 1:2, Trnava - Dubnica 4:3.

Dôležité momenty zápasu už po dvanástich sekundách musel Tomek lapačkou zasiahnuť proti strele jedného z hosťujúcich hráčov

ďalší závar vznikol pred domácim bránkoviskom v 5. minúte, kedy dobre opäť zakročil Tomek a následnú strelu Šáteka zrazil pred prázdnou bránkou jeden z domácich obrancov

v 19. minúte v prečíslení Paukovček našiel Vargu, no jeho zakončenie výborne zneškodnil Bernát

v 27. minúte sa sám na Bernáta rútil Rehák, no pri zakončení bol faulovaný a rozhodca nariadil trestné strieľanie. To však faulovaný hráč nepremenil, puk skončil v brankárovej lapačke

V 29. minúte Mráz našiel pred bránkou Paukovčeka, ktorý sa zbavil obrancov a poslal puk za ležiaceho Bernáta

V 32. minúte zvýšili Vlci v presilovke svoj náskok. Odrazený puk sa dostal k Halamovi, pred ktorým zívala poloprázdna bránka a poslal puk pod hornú žŕdku

na konci druhej tretiny v oslabení najskôr Koyš prestrelil a o chvíľu na to sa rovnaký hráč dostal do úniku s Vargom, ktorému prihrával, no nepresne

dve minúty pred koncom stanovil konečný výsledok strelou do prázdnej bránky Kluka

„Nebolo to z našej strany ideálne, čoho sme si vedomí a hneď po zápase sme si aj povedali, že do ďalších stretnutí musíme pridať a určité detaily v našej hre zlepšiť,“ povedal po zápase Róbert Varga.

Hlavne prvá tretina nebola podľa predstáv domácich. „Keď v dvanástej sekunde idú protihráči dvaja na jedného a Rudy (Tomáš Tomek, pozn. red.) nás hneď musí zachraňovať, tak to nie je ideálne. Je pravda, že v prvej tretine sme si veľa príležitostí nevytvorili,“ vravel 27-ročný útočník.

Bol to práve Róbert Varga, ktorý mohol krátko pred koncom prvej tretiny otvoriť skóre zápasu. „S Paukovčekom sme išli dvaja na jedného, dobre mi to prihral, no žiaľ, nejako mi to preskočilo hokejku a moja strela nebola ideálna. Ale postupom času sme si vypracovali viacero šancí a som rád za góly, ktoré sme strelili,“ doplnil.

Zlepšiť defenzívnu činnosť

Po prvej tretine si Žilinčania v šatni povedali, že ich výkon nie je ideálny, že musia hrať iný hokej. V druhej časti Vlci zlepšili hru a otvoriť skóre mohol z trestného strieľania Rehák, lenže jeho pokus schoval Bernát v lapačke.

„Určite nám pomohol prvý gól, ktorý dal Lukáš Paukovček, navyše jeho premiérový v žilinskom drese. Sme radi, že prišiel práve v tento čas. Následne sme využili presilovku a už sa nám rozviazali ruky, hrali sme lepšie. Stále sa však musíme zlepšiť v defenzívnej činnosti. Keď vyhrávame 2:0, nesmieme súpera púšťať do prečíslení,“ varuje Varga.

Podľa slov člena prvého útoku hostia zo Záhoria dobre korčuľovali, boli agresívni a dobre strážili predbránkový priestor. V tretej tretine si domáci dvojgólový výsledok umne strážili, no z diania na ľade v záverečnej desaťminútovke vyplynuli viaceré šarvátky a trestné minúty, keďže hostia stále cítili, že sa môžu vrátiť do zápasu. Definitívnu podobu konečnému skóre dal gólom do prázdnej bránky Kluka.

Doladiť presilovky aj oslabenia

Druhý gól Halamu padol v presilovke. Oslabenia Žilinčania opäť zvládli na jednotku. „Myslím si, že oslabenia máme dobré, neinkasujeme až toľko gólov. V presilovkách nám to v poslednom čase padá. V takýchto herných situáciách sa vyhrávajú a prehrávajú zápasy. Tieto herné činnosti sú dôležité, budeme sa ich snažiť doladiť,“ povedal Varga.