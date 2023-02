Pri Bytči zomrel chodec. Zrazili ho mladíci pri naháňačke vo veľkej rýchlosti, tvrdí svedok

Pred políciou vyrukovali s verziou o srnke, ktorá im skočila do cesty.

BYTČA. Úplne zbytočná smrť. V sobotu v noci sa o 22.45 hod. vracal z chaty 45-ročný Braňo. Kráčal po ceste z Predmiera do Bytče. Prešiel niekoľko desiatok metrov za obec, keď doňho vo vysokej rýchlosti narazilo auto. Po náraze odletel niekoľko metrov do poľa a krátko na to zomrel.

Podľa polície do muža vrazil 18-ročný vodič Volkswagenu Golf, keď predbiehal Škodu Octavia.

Mladíci sa pravdepodobne medzi Bytčou-Hrabovým a Predmierom pretekali. Frajerina sa skončila tragédiou, keď pri predbiehaní na úseku, kde je rýchlosť obmedzená na sedemdesiatku, zrazil šofér Golfu chodca.

Pulz už nemal

Posádka Octavie z miesta nehody ušla. V Golfe sedela štvorica mladých ľudí. Tá bola v šoku a ťažko zranenému Braňovi v prvej chvíli nepomohla. Svedok udalostí, ktorý prišiel na miesto nehody pár minút po incidente, našiel mladých telefonovať a v tej chvíli zrejme už vymýšľali verziu o srnke, ktorá im skočila do cesty.

„Videli sme mladých, ako pobehujú okolo auta, pri človeku nebola žiadna pomoc. Zastavil som sa pri dievčine, vravím jej, nech okamžite volá 112,“ rozhovoril sa o nepríjemnom zážitku.

„Pani záchranárka nám vravela, aby sme nahmatali pulz. Otočili sme ho, pulz už nemal. Povedala, že máme začať s oživovaním, ale že si máme ísť pre rukavice. Odbehol som si po rukavice, aj keď neviem, kvôli čomu, a kým som rukavice našiel, pribehol brat vodiča a ten začal s oživovaním. Bolo to možno po jedenástich až trinástich minútach od nehody,“ poukazuje svedok na to, že boj o záchranu života sa začal neskoro.

Uverili príbehu o srnke

Mladíci vyrukovali pred policajtmi s verziou o srnke, ktorá im skočila do cesty.

„Hodinu a pol tvrdili, že išli šesťdesiatkou a že im do cesty vbehla srnka. A keď sa chcel vyhnúť srnke, trafil chodca. Túto verziu im dlho verili aj záchranári. A aj ja som jej veril,“ priznal muž, ktorý prišiel na miesto krátko po nehode.

Po hodine a pol sa v dievčine z posádky Golfu ozvalo svedomie.