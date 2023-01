Rozsiahly požiar v Žiline. Zhorela budova, v ktorej sídli vydavateľstvo bývalého primátora

S ohňom bojovalo 19 profesionálnych hasičov.

ŽILINA. Rozsiahly požiar výrazne poškodil administratívnu budovu pri žilinskom vodojeme, v ktorej sídli aj vydavateľstvo bývalého žilinského primátora Ivana Harmana.

Hasiči sú ešte stále na mieste a kontrolujú miesto požiaru.

Vydavateľstvo na sociálnej sieti priznalo, že ich časť objektu hasiči pred ohňom uchránili.

"My sme v poriadku. Ako to vyzerá vnútri zatiaľ nevieme, čakáme, kým nás hasiči pustia. Už to majú pod kontrolou, našu časť budovy našťastie oheň nechytil, ale isto tam bude plno dymu a vody.

Oheň zničil podkrovie a časť strechy dvojpodlažnej budovy. "Po vykonaní prieskumu hasiči začali s hasením požiaru z exteriéru za pomoci výškovej techniky. Bol vyrozumený dispečing SSE, ktorého pracovníci zabezpečili odpojenie blízkeho elektrického vedenia," informoval Michal Kypus z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Kvôli veľkému zadymeniu hasiči zasahovali s autonómnymi dýchacími prístrojmi. Pre zistenie príčiny vzniku požiaru bol na miesto privolaný zisťovateľ príčin požiarov.

S ohňom bojovalo 19 profesionálnych hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky.