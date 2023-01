Žilinskí atléti sa predstavili aj na medzinárodnom mítingu Ostrava indoor

Atléti klubu ŠK Juventa Žilina sa zúčastnili halového mítingu v Ostrave, ktorého sa zúčastnili viacerí elitní slovenskí atléti.

24.1.2023 sa v silnej konkurencii mužov a žien predstavili pretekári Veronika Kuricová, junior Michal Bačík, juniorka Dorothea Salášková a staršie žiačky Dominika Švaňová a Nina Čanecká.

Dominika Švaňová absolvovala beh na 60m, kde sa jej podarilo 1. krát v kariére prekonať 8 sekundovú hranicu a časom 7.90 si zabezpečila medzi ženami postup do B finále, v ktorom dobehla 3. za 8.93. V diaľke zaznamenala 2. najlepší výkon v kariére a výkonom 555 cm obsadila 7. miesto. Veľmi nás teší stabilita výkonnosti, nakoľko Dominika dokázala métu 550 cm prekonať v súťaži 4x.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Michal Bačík sa predstavil v diaľke mužov a výkonom 703 cm obsadil 3. miesto. Michal sa aj vo svojom 4. tohtoročnom štarte dostal za 7 metrov a potvrdil stabilitu výkonnosti. Skákal výborne a veľmi ho mrzeli prešľapy v 3. a 4. pokuse, ktoré leteli veľmi ďaleko za hranicu osobného rekordu.

Nina Čanecká absolvovala súťaž diaľky a výkonom 526 cm (2 cm od osobného rekordu) obsadila 11. miesto. U Niny sa musíme zamerať na vybehanie rozbehu. Stále je len začiatok a už sa tešíme na ďalšie preteky.

Dorothea Salášková absolvovala 60 m a skok do diaľky. Na 60 m dosiahla čas 8.11, len 0.01 s od osobného rekordu. V diaľke žiaľ zaznamenala 3 prešľapy. Pozitívom je, že pokusy vyzerali veľmi dobre a leteli aj veľmi ďaleko, avšak chýbalo nám ideálne trafenie dosky.

Veronika Kuricová obsadila v skoku do výšky 5. miesto výkonom 161 čo je jej nové sezónne maximum. Veronika potvrdzuje, že sa každými pretekmi zlepšuje. Technicky je to každým pretekom lepšie, čo potvrdili aj skoky na 164 cm, ktoré boli veľmi nádejné. Teší nás hlavne to, že Veronika zdravotne fit, nakoľko pred týždňom mala drobné zdravotné komplikácie s krkom a tréning posledný týždeň bol značne obmedzený.

Výsledky pretekov nájdete aj tu

Ďalšie preteky, ktoré absolvujeme máme na programe už tento víkend v Bratislave, kde sa predstavíme v početnejšej zostave konkrétne v sobotu mládežníckeho mítingu v Bratislave a následne naši najstarší pretekári absolvujú medzinárodný halový míting Elán, taktiež v Bratislave.