Pri chudnutí dajte na rady odborníkov, hovorí internistka zo žilinskej nemocnice

Pri úprave váhy treba dbať na stravu, pohyb, spánok a podporu odborníka.

Najčastejšou zmenou, po ktorej ľudia túžia na začiatku roka, je zníženie váhy. Prvé úspešné alebo menej úspešné výsledky novoročných predsavzatí sa prejavia práve na prelome januára a februára. Priveľké očakávania a nevhodná diéta však privádzajú ľudí skôr k lekárovi ako k zlepšeniu fyzickej pohody.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Diéta neznamená, že prestanem jesť. Výrazné alebo úplné obmedzenie príjmu potravy je jeden z najväčších nezmyslov,“ upozorňuje lekárka Petronela Ambrošová, internistka z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Čoraz viac pacientov odchádza z ambulancií svojich lekárov s odporúčaním znížiť váhu. „Ak vnímame diétu tak, že je to zdravá zmena stravovania a životného štýlu s cieľom bojovať so zdravotnými ťažkosťami, ktoré nadváha alebo obezita prináša, v niektorých prípadoch je naozaj životne dôležitá,“ uviedla Petronela Ambrošová.

Vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cukru v krvi, cholesterolu, nebezpečné zaťaženie kĺbov, kardiovaskulárneho systému či sťažené dýchanie sú podľa nej výstražným znamením. Riešením ale nie je hladovka.

Ľudia, ktorí sa rozhodnú zo zdravotných alebo estetických dôvodov zmeniť svoju váhu, by sa mali poradiť s odborníkmi. Široká škála rozličných výživových poradcov často zvádza k rýchlym, no neefektívnym riešeniam.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žilinská nemocnica uspela v súdnom spore. Nevkusné stánky pôjdu preč Čítajte

Lekárka upozorňuje na to, že pri výbere nutričného terapeuta treba byť opatrný. Podľa Ambrošovej jednorazové krátke kurzy nestačia na to, aby sa človek stal špecialistom. Mal by to byť niekto, kto pozná ľudské telo, metabolické procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Takýto odborník určite žiadnu drastickú diétu ani zázračný nápoj neodporučí.

„Stretli sme sa aj s pacientom s akútnou pankreatitídou, ktorý priznal, že držal jednu zo známych a v televízii propagovaných diét. Organizmus trpí, ak je diéta drastická, napríklad s vylúčením cukrov, tukov alebo bielkovín. Vo vyváženej miere totiž potrebujeme všetky tieto zložky,“ zdôraznila doktorka oddelenia vnútorného lekárstva v Žiline.

U mladého človeka sa ťažkosti nemusia neprejaviť hneď, ale u starších ľudí alebo pacientov s inými zdravotnými problémami je radikálne obmedzenie ktorejkoľvek dôležitej zložky potravy narušením rovnováhy a môže viesť k závažným situáciám.

Jednou z najväčších chýb pri znižovaní váhy sú očakávania rýchlych výsledkov. Niekoľko týždňov prísnych odriekaní síce môže posunúť ručičku na váhe dole, avšak pri návrate k pôvodným zvykom sa okamžite dostaví takzvaný jojo efekt.

„Na začiatku chudnutia sa spaľuje najskôr cukor z krvi, pečene a svalov. Až neskôr začne telo odbúravať tukové tkanivo. Pokiaľ je chudnutie drastické, sprevádzané výraznými obmedzeniami, organizmus nabehne na šetriaci režim. Človek tak síce schudne, no keď dokončí diétu, telo pokračuje v šetriacom režime a všetko ukladá do zásob. Metabolizmus sa spomalí a aj to, čo by sme za normálnych okolností spálili alebo vylúčili, sa ukladá do tukového tkaniva,“ poznamenala internistka

Petronela Ambrošová.

Jojo efekt nie jediným nedostatkom radikálnych diét. Organizmus, ktorý nezíska všetky potrebné zložky potravy, zareaguje nerovnováhou, ktorá ovplyvní tiež imunitný systém.

Podľa lekárky je preto dôležité poradiť sa s odborníkom, zadefinovať si, kde robíte chybu a ako ju môžete napraviť.

„Začať môžeme malými zmenami – počas dňa si jedlá vhodne rozdeliť, ich množstvo, čas, kedy ich prijímame, naservírovať si denne viac zeleniny a ovocia, vylúčiť sladené nápoje, pridať viac pohybu a sústrediť sa na jedlo. Neuvedomelé jedenie pri sledovaní televízie či mobilu nám neumožní vychutnať si ho a zachytiť signál – už stačí,“ dodala Ambrošová s tým, že častým problémom je u pacientov s obezitou aj takzvané. emočné jedenie. Zajedanie stresu, smútku, utlmenie vlastných emócií prostredníctvom potravy privedie mnoho ľudí k výraznej nadváhe.

Významným pomocníkom pri úprave stravovacieho režimu a znížení váhy je zároveň kvalitný a dostatočne dlhý spánok. Čím neskôr sa najeme, tým viac trápime náš organizmus, ktorý si potrebuje oddýchnuť, zregenerovať sa.

Pokiaľ ho v noci zaťažíme trávením, oddych nebude efektívny a telu spôsobíme stres. „Ak by som mala zhrnúť základné piliere, na ktorých stavať, ak potrebujeme upraviť svoju váhu, tak sú to jednoznačne rozumne upravená strava, pohyb, spánok a podpora odborníka,“ uzatvára lekárka Petronela Ambrošová z oddelenia vnútorného lekárstva FNsP v Žiline.