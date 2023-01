Žilinská radnica sa posťažovala na vandalizmus. Hneď nato jej zavaril vlastný zamestnanec

Oprava lávky na sídlisku Vlčince bude stáť asi 3-tisíc eur.

ŽILINA. Na jednej strane nárast vandalizmu, ktorý podľa vedenia mesta Žilina nabral po novom roku neakceptovateľné rozmery, na druhej poškodenie nového dreveného chodníka, za ktorý nemôžu vandali, ale zamestnanec mesta.

Žilinský primátor Peter Fiabáne neskrýval hnev, keď poukazoval na nárast vandalizmu v žilinských uliciach. Vybité okná na viacerých zastávkach, postriekané kvetináče, polámané značky, ale najmä poškodená nová lávka na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince.

Na povrchu mosta, ktorý mesto Žilina sprístupnilo len začiatkom novembra minulého roka, sa pár dní po Vianociach objavili diery.

Radnica tvrdí, že poškodenie lávky je už za čiarou a hovorí o obrovskej miere vyčíňania, ktorá sa nedá porovnávať s bežnými prejavmi vandalizmu.

Bezprecedentný vandalizmus

Primátor Žiliny Peter Fiabáne poukazuje na to, že poškodenie bolo spôsobené úmyselne a to buď ostrým predmetom alebo hrotom. Podľa jeho slov je vrchný kryt lávky veľmi náročné poškodiť, keďže ide o špeciálny povrch.

„Páchateľ nebol zrejme jeden a na toto vyčíňanie museli byť vandali dobre vybavení, keďže porucha krytu bola spôsobená hrubým mechanickým poškodením,“ povedal primátor.

Diery na novej lávke na sídlisku Vlčince. (zdroj: Mesto Žilina)

„Som naozaj nahnevaný, lebo opakovane čelíme kritike pre neporiadok, nečistoty, poškodený majetku. To, čo sa deje v Žiline po Novom roku, je bezprecedentné. Toto hovorí o našej kultúre. Ja odmietam taký spôsob komunikácie občanov mesta s nami, že platíme dane, dávajte to do poriadku,“ ťažko sa vyrovnával s prejavmi vandalizmu Peter Fiabáne.

Nebude sa to opakovať

V rovnaký deň, keď sa radnica posťažovala na vandalizmus, jej zavaril vlastný zamestnanec z mestskej spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Po novom drevenom chodníku vo vnútrobloku na sídlisku Hájik prešiel s autom na vývoz malých smetných nádob.