Žilinskí atléti zbierali v Banskej Bystrici cenné kovy a prekonávali osobné rekordy

Žilinu reprezentovalo jedenásť pretekárov.

V dňoch 17. a 18. januára sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 2. kolo pretekov Jumperia, na ktorých sa zúčastnili aj atléti ŠK Juventa Žilina Nina Čanecká, Dominika Švaňová, Nela Gabčíková, Dorothea Salášková, Linda Vyletelová, Kristýna Švagrová, Katarína Ondáková, Lara Piková, Michal Bačík, Adam Jurga a Matúš Turčan.

V prvý deň pretekov boli na programe bežecké disciplíny. Začínalo sa prekážkami na 60 m juniorky. Dorothea Salášková sa predviedla krásnym behom a výsledkom bol prvýkrát čas pod deväť sekúnd – 8,93 s. V druhom behu stiahla čas na výsledných 8,89 s a brala zlato.

V kategórii starších žiakov Dominika Švaňová v opakovanom prvom behu atakovala hranicu 9 s, výsledkom bol čas 9,08 s. Všetko si vynahradila v druhom behu a s novým osobným rekordom vyhrala časom 8,93 s. Nina Čanecká zaznamenala osobný rekord 9,34 s (druhé miesto) a Nela Gabčíková prvýkrát na krátkych prekážkach zabehla čas 10,00 s (tretie miesto).

Súťaž pokračovala hladkými behmi na 60 m, kde sa najviac darilo Dominike Švaňovej, ktorá si časom 8,06 s vytvorila osobné maximum a nielenže vyhrala kategóriu starších žiačok, dokonca bola najrýchlejšia v ženskej kategórii! Všetky dievčatá si vytvorili nové osobné maximá.

Junior Michal Bačík atakoval magickú 7-sekundovú hranicu. Časom 7,07 s bol najrýchlejší spomedzi všetkých mužských kategórií. Starší žiak Adam Jurga sa blysol pekným osobným rekordom 8,36 s.

V stredu pokračoval program pretekov skokom do diaľky. O najhodnotnejší výsledok sa postaral Michal Bačík, ktorý už tento rok skočil viac ako 7 m – 703cm. Prvý pokus (696 cm) naznačil, že by mohol túto vzdialenosť prekonať. V druhom sa to stalo skutočnosťou (708 cm), ale to nebolo všetko.

Michal sa najviac vyhecoval vo štvrtom pokuse, kde „zaletel“ na 724 cm! Nielen, že si vylepšil halový rekord, ale o 3 cm aj svoje celkové maximum z minulého roka. V piatom pokuse skočil ďalšiu sedmičku – 718 cm a súťaž vyhral.

Adam Jurga v kategórii starších žiakov zaznamenal osobný rekord, keď prvýkrát skočil viac ako 5 m – 514 cm stačilo na 4. miesto. Matúš Turčan zase zaostal za svojím osobákom len o 13 cm. V starších žiačkach sa najviac darilo Nele Gabčíkovej – osobný rekord 471cm znamenal zisk striebornej medaily.

Skok do výšky priniesol žilinským zástupcom ďalšiu obrovskú radosť. Staršia žiačka Nina Čanecká svoj doterajší osobný rekord 158 cm prekonala hneď trikrát. Jej výsledky boli 160 cm, 163 cm a nakoniec prekonala aj 165 cm. Išlo o najlepší výkon spomedzi dorasteniek aj junioriek na súťaži.

Nela Gabčíková zase dosiahla výkon 155 cm a 2. miesto. Vo vrhu guľou si Kristýna Švagrová vylepšila osobné maximum na 8,53 m a získala bronzovú medailu.