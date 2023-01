Účasť na referende v Žiline je nízka

Zorganizovanie referenda bude štát stáť 10,4 milióna eur.

V Žiline sa dnes o siedmej hodine otvorili všetky hlasovacie miestnosti a začalo v poradí už deviate celoštátne referendum. Ľudia sa v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

"V územnom obvode okresného úradu Žilina nenahlásili, že by niektorá volebná miestnosť potrebovala začať neskôr alebo odročiť začiatok referenda. Zatiaľ je priebeh pokojný," povedala pre TASR Petronela Rumanová z OÚ Žilina. Členovia žilinskej OVK počas dňa podľa nej možno navštívia i niektoré okrsky.

Záujem o účasť v referende je zatiaľ slabá. Potvrdili to členovia okrskových komisií.

Žilinčania môžu hlasovať v 79 okrskoch. Hlasovacie miestnosti sú pre voličov otvorené do 22. hodiny.

Každý volič dostane jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde

zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie".

Vo referendovej miestnosti musí predložiť občiansky preukaz.

V prípade úspešného referenda by na vyvolanie predčasných volieb stačilo v

parlamente 76 hlasov poslancov, teraz to je 90 hlasov, čiže ústavná väčšina. Zároveň by ich bolo možné vyvolať referendom.



Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie parlament. Strana Smer-SD vyzbierala na referendum 406-tisíc podpisov, z toho platných bolo 381 960 podpisov.

Zorganizovanie referenda bude štát stáť 10,4 milióna eur. Ide o v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993.

Doteraz bolo platné len jedno, a to referendum o vstupe do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 percenta voličov a za vstup do EÚ hlasovalo 92 percent voličov.

Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.



Hlasovať do prenosnej schránky budú môcť osoby, ktoré sú v izolácii pre

ochorenie COVID-19. Počet oprávnených voličov bude podľa Ministerstva vnútra SR známy zo zápisnice o výsledku hlasovania v referende.