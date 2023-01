Lyže, bežky, termálne bazény aj saunové rituály: užite si zimu vo Veľkých Karloviciach

Predstavte si zimné ráno, do ktorého sa prebudíte v Beskydoch uprostred zasnežených lesov.

Po bohatých raňajkách vyrazíte na prechádzku, zalyžovať si alebo prejsť stopu na bežkách, potom sa zahrejete v termálnom bazéne a pri saunovom rituáli, odpočiniete pri exotickej masáži a deň zakončíte skvelou večerou a pohárom vína… Presne takú dovolenku môžete tento rok zažiť len tri kilometre za českou hranicou na Morave.

Wellness hotely Resortu Valachy - Lanterna a Horal - nadchnú každého, kto chce spojiť zimné radovánky s wellness a prvotriednou gastronómiou. A tiež tých, ktorí chcú mať istotu zábavy po zotmení, alebo pri horšom počasí. V Rezorte Valachy sa vďaka všetkým jeho službám naozaj nudiť nebudete.

Teraz si už len vybrať, či dáte prednosť pokojnejšiemu, komfortnému Spa hotelu Lanterna so zážitkovou gastronómiou, alebo Wellness hotelu Horal, ktorý svojou vybavenosťou na čele s termálnymi bazénmi a vlastnou „modrou“ zjazdovkou láka hlavne rodiny s deťmi.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, v oboch hoteloch pobyty vždy zahŕňajú raňajky, večeru a voľný vstup do Wellness Horal s tromi termálnymi bazénmi vyhrievanými až na 36 ° C, fitkom a saunovým svetom so saunovými rituálmi a ponukou masáží a beauty ošetrenia.

S pobytovým balíčkom Zimná dovolenka v Beskydoch k tomu máte v cene navyše ešte relaxačnú masáž, zapožičanie bežiek Yoko (bežkárske stopy sa nachádzajú kúsok od hotelov), skipas na zjazdovku Horal a po novom aj Beskydy Valašsko Card so zľavou na lyžiarske strediská Skire. Pri pobyte v Lanterne je v cene ešte aj popoludňajší snack Aperitivo moment a voľný vstup do hotelového L-Spa.

Spa hotel Lanterna vlani prešiel rekonštrukciou: poďte si užiť jeho nový komfort. Hotel má novú reštauráciu s lounge barom, vinotékou a krásnymi novými izbami so zimnou záhradou s vaňou, v rozšírenej saune v L-Spa sa pravidelne konajú saunové rituály.

Vybrať si tu môžete aj ďalšie atraktívne pobyty. Čo napríklad Romantické hýčkanie s masážou alebo raňajkami do postele ako darček pre vašu lásku na Valentína?

V neposlednom rade sa v Resorte Valachy skvele varí: od pestrých raňajok po degustačné menu s vínami k večernému posedeniu v zážitkovej reštaurácii Vyhliadka v Spa hoteli Lanterna. Určite si nenechajte ujsť valašskú kapustnicu a divinové špeciality v hoteli Horal alebo novinky zimného menu a steaky zo vyzretého mäsa v Lanternne. Pečú si tu vlastné valašské frgály, ktoré samozrejme nechýbajú ani pri raňajkách.

Pobyt vám spestria rôzne akcie. Wellness Horal pozýva každý deň na obľúbené saunové rituály. Lyžiarska škola Razulák ponúka denne od 8:30 do 17:00 hod nielen výučbu lyžovania a snowboardingu, ale aj lekcie skialpiningu. Chystajú tiež pobyty s výučbou bežkovania (jeden z nich pod vedením majstra sveta a olympionika Martina Koukala), preteky a karneval na lyžiach pre deti, bežkárske preteky Nočná stopa Valachy alebo hudobné večery v Lanterne. Kompletný kalendár akcií nájdete tu.

Ale pokojne tiež môžete „nič nerobiť“. Len tak leňošiť, popíjať čaj na relaxačnom lehátku vo wellness, užívať si pokoj a kochať sa výhľadom na zasneženú prírodu. Je to len na vás.