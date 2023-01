O Nelu Lopušanovú sa bijú zahraničné hokejové kluby, rodina rieši jej budúcnosť

Svojím výkonom na ľade šokovala hokejový svet.

ŽILINA. Patrí medzi najväčšie talenty svetového mládežníckeho hokeja. Žilinčanka Nela Lopušanová na Majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov vo švédskom Östersunde svojim výkonom na ľade šokovala hokejový svet.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Len v štrnástich rokoch získala všetky významné individuálne ocenenia. Stala sa najproduktívnejšou hráčkou šampionátu, najlepšou útočníčkou turnaja, nechýbala ani v All star tíme a vychádzajúci supertalent svetového ženského hokeja vyhlásili na turnaji za najužitočnejšiu hráčku.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Z vďaky za vyliečenie postavil kríž onkopacientov. Mladý učiteľ stojí za charitatívnymi stretnutiami Čítajte

Nela je po vydarenom šampionáte na roztrhanie. Zaujíma sa o ňu verejnosť, zvyká si na mediálny záujem a dnes už má na stole niekoľko ponúk zo zahraničných klubov.

Hokejová hviezda priznáva, že napriek všetkému, čo sa okolo nej deje, sa snaží koncentrovať na hokej a svoje výkony.

„Určite áno, som rada že som sa mohla zúčastniť na tomto turnaji. Dalo mi to veľmi veľa, či už po hokejovej stránke, alebo ľudskej. Určite ma to motivuje, keďže som sa mohla porovnávať s najlepšími hračkami do 18 rokov a ešte o to viac, že sa mi takto darilo,“ zhodnotila svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta Nela Lopušanová.

Nedokázal to nikto pred ňou

Talent ešte len deviatačky ocenila aj Medzinárodná hokejová federácia. Nelu označila za fenomén, ktorý dokázal to, čo ešte nikto pred ňou.

„Okrem bodovej produktivity ohromila hokejový svet aj tým, že strelila gól v štýle lakrosu ako prvá hráčka na turnaji IIHF,“ pochvalne sa o Nelinom kúsku vyjadrila hokejová federácia.

V článku sa ešte dočítate: čo s Nelou robí záujem verejnosti a médií,

akú úlohu má v Nelinom príbehu brat Šimon,

na akú strednú školu sa chce dostať,

za akých okolností pustia rodičia Nelu do zahraničia,

ako sa s Nelou pracuje trénerovi Jakubovi Kubišovi.

Dnes nikto nepochybuje, že žilinská hokejistka má pred sebou hokejovú budúcnosť. Šport robí s ľahkosťou a zabáva sa ním.

„Hokej je pre mňa viac-menej celý môj život, keďže sa tomu od malička venujeme aj s bratom a v našej rodine je to najpreberanejšia téma. Na ľade sa cítim super, tam ide všetko bokom a môžem sa sústrediť len na zábavu a svoj výkon,“ vyznala sa.

Ide jej všetko, na čo siahne

Mama Slávka Lopušanová hovorí, že svetový šampionát prežívali doma mimoriadne emotívne.