Prezident SFZ Ján Kováčik si želá, aby sa slovenskému futbalu darilo a objavili sme veľa talentov

Zažil som aj oveľa ťažšie obdobia ako covid, hovorí.

ŽILINA. Na 19. ročníku plesu ObFZ Žilina spojeného s vyhlásením najlepšej jedenástky sezóny 2021/2022 nechýbalo ani viacero známych tvárí. Túto spoločenskú akciu si opäť nenechal ujsť ani prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorému sme položili pár otázok.

Pán prezident, po dvoch rokoch pandémie sa opäť mohla zorganizovať akcia, na ktorej sú za svoju prácu odmenení najlepší hráči, tréneri či funkcionári. Chýbalo vám toto podujatie?

Samozrejme, že chýbalo. Je nesmierne dôležité stretnúť sa so zástupcami amatérskeho futbalu. Ide o bezprostrednosť a veľkú konkrétnosť o tom, čo sa podarilo alebo nepodarilo. Kde sú tie problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Spomínali sme covid. Išlo o najťažšie obdobie, odkedy ste na čele slovenského futbalu?

Nebolo najťažšie, pretože som zažil aj oveľa ťažšie obdobia. Zobral som to ako fakt a urobili sme všetko preto, aby sme po tomto dvojročnom období boli pripravení vrátiť sa do čias pred pandémiou. A myslím si, že sa nám to do veľkej miery podarilo.

Ako vnímate postavenie oblastného a regionálneho futbalu na Slovensku? Môžeme povedať, že má nezastupiteľné miesto v spoločnosti?