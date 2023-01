V žilinskej knižnici bude vesmírny týždeň. Lákadlom je planetárium, model mesiaca i Ivan Bella

Podujatie odkazuje na astronauta so slovenskými koreňmi Eugena Andrewa Cernana.

V decembri uplynulo 50 rokov od chvíle, keď stál človek naposledy na Mesiaci. Bol ním astronaut so slovenskými koreňmi Eugene Andrew Cernan.

Pri tejto príležitosti pripravila Krajská knižnica v Žiline a Krajská hvezdáreň v Žiline Vesmírny týždeň v Krajskej knižnici v Žiline.

Ak by Cernanovi starí rodičia neopustili Slovensko, nosil by meno Čerňan a možno by celý život prežil na Kysuciach. Zhoda okolností však dala svetu astronauta, ku ktorému sa hlásia aj Slováci.

Informácie o jeho pôvode a živote, o jeho vesmírnych cestách a o známom kozmickom projekte, ako aj všeobecne o našej planetárnej sústave a Mesiaci môžu záujemcovia získať počas týždňového maratónu podujatí v krajskej knižnici.

Na slávnostnom otvorení v pondelok 23. januára 2023 o 17.30 sa zúčastnia významní hostia, medzi inými aj veľvyslanec USA na Slovensku Guatam A. Rana a nepochybne atraktívnou bude prítomnosť prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu.

Úvodný deň programu tak hviezdne ukončí jeho prednáška Vesmírna misia Štefánik.

S misiou Apollo 17 a s osobnosťou Cernana oboznámi verejnosť výstava E. A. Cernan, posledný človek na Mesiaci, ktorej časť exponátov bude zapožičaná z pamätnej izby vo Vysokej nad Kysucou.

Návštevníkov zaujme drôtená socha astronauta oblečeného v skafandri, či niekoľko menších exponátov súvisiacich s letom na Mesiac.

Cernan do vesmíru letel spolu trikrát. Prvýkrát ako pilot na kozmickej lodi Gemini IX-A v roku 1966, v roku 1969 ako pilot lunárneho modulu Apollo 10 a tretí vesmírny let absolvoval v roku 1972 ako veliteľ lode Apollo 17 v rámci misie na Mesiac.

Výstava, ktorá prezentuje jeho profesionálnu kariéru i súkromný život, bude prístupná od pondelka 23. januára 2023 do soboty 28. januára 2023.

Dominantou knižnice počas týždňa bude mobilné planetárium. Pracovníci hvezdárne ho postavia na prízemnom podlaží a v pravidelných intervaloch budú oboznamovať školské kolektívy s Mesiacom a kozmickými letmi počas špeciálnych fulldome vzdelávacích programov.

Programy sú určené pre deti materských škôl, žiakov a študentov so vstupmi o 8:30, 9:30 a 10:30 hod.

Pre verejnosť bude planetárium sprístupnené v pondelok 23. januára o 16:00 a v stredu 25. januára o 17:00 hod., záujemcovia si musia rezervovať vstup na webovej stránke knižnice www.krajskakniznicazilina.sk.

Dobrovoľníci z radov detských návštevníkov si budú môcť overiť svoje vedomosti kvízom v sobotu 28. januára o 10:30 hod., dospelí záujemcovia si môžu prísť zasúťažiť v piatok 27. januára 2023 o 17:00 hod. a odniesť si zaujímavé ceny.

Okrem prednášky Ivana Bellu zaujímavé informácie prinesú ďalšie dve podujatia.

Dňa 24. januára o 17:00 hod. odznie prednáška Kristíny Vlčkovej E. A. Cernan a jeho vesmírne misie. Starí rodičia Štefan a Anna Čerňanovci pochádzali z kysuckej dediny Vysoká nad Kysucou a lektorka sa bude snažiť nájsť odpovede na otázky, kadiaľ viedli ich kroky a kroky ich potomkov, aby sa jedného dňa mohol ich vnuk prechádzať mesačným povrchom.

Vo štvrtok 26. januára Krajská knižnica v Žiline a Krajská hvezdáreň v Žiline pozýva verejnosť na prednášku RNDr. Stanislava Kanianskeho Planetárna obrana - Zem v ohrození.

V prípade priaznivého počasia vesmírny týždeň vyvrcholí v piatok večer o 17:00 – 20:00 hod. programom Mesiac na dohľad, to je pozorovaním Mesiaca cez teleskop v blízkosti iného mesiaca, Mesiaca na zemi. Pracovníci hvezdárne postavia neďaleko knižnice na ulici Tomáša Ružičku 5 metrov vysoký svietiaci mesačný model.

Do knižnice pribudnú nové knihy s vesmírnou tematikou a zároveň si návštevníci môžu spríjemniť čas spoločenskými hrami na tému vesmír, planéty a kozmonautika pod názvom Hravý vesmír.

Krátko pred návratom do lunárneho modulu Cernan povedal: Keď teraz naposledy kráčam po Mesiaci, dúfam, že to nebudú posledné kroky nadlho a že budúcnosť ukáže, že dnešný vývoj ukul ďalší osud ľudstva. My opúšťame Taurus-Littrow v mieri, tak, ako sme sem prišli. Nech tí, ktorí sa sem vrátia, prídu v mieri a v pokoji pre celé ľudstvo.