Vraha z Michaloviec zadržali v Žiline

Pravdepodobným motívom útoku boli podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana peniaze.

Vraha, ktorý v prvý deň roka 2023 v Michaloviec dobodal 46-ročnú ženu, dnes vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran.

Zadržaný muž má 18 rokov a svoju obeť predtým nepoznal, jeho motívom boli peniaze. Žena si 1. januára o 6:30 vyberala peniaze z bankomatu, vrah ju usmrtil niekoľkými bodnými ranami. Útok zachytili aj kamery v uliciach mesta.

Útočník unikal dva dni. Polícia ho nakoniec zadržala vo vlaku na železničnej stanici v Žiline, snažil sa ujsť do Českej republiky.

"Vyšetrovateľ má k dispozícii také dôkazy, na základe ktorých jednoznačne dospel k záveru, že tento skutok spáchala konkrétna osoba, voči ktorej vzniesol obvinenie," povedal Hamran.

Dôkazy bližšie nechcel konkretizovať, aby nemaril vyšetrovanie, zdôraznil však, že ide o veľmi silné dôkazy, ktoré páchateľa usvedčujú. K výške odcudzenej sumy ani k ďalším okolnostiam činu sa nechcel vyjadriť.

Výsledky toxikologického vyšetrenia páchateľa zatiaľ nie sú k dispozícii. V súčasnosti prebiehajú výpovede svedkov. Preveruje sa aj možnosť, či vrah trpí duševnou poruchou.



Podozrivého muža si všimla hliadka železničnej polície na stanici v Košiciach, no v tom čase ešte nevedela, že by mohlo ísť o páchateľa. Ako uviedol Hamran, muž tam stál osamotene, hliadka sa ho spýtala, či nepotrebuje pomoc a on povedal, že cestuje do Českej republiky. Nesprával sa nijakým spôsobom podozrivo.

Keď pribudli nové informácie, hliadka si spomenula na muža na stanici a podala o tom informáciu. Polícia následne monitorovala presun vlaku.

"Vo Vrútkach sme získali definitívne informáciu o konkrétnom vozni, kde sa táto osoba nachádzala," uviedol policajný prezident. V Žiline už čakala polícia, ktorá muža zadržala.

Hamran povedal, že policajný zákrok prebehol hladko a neboli pri ňom ohrozené žiadne osoby. Zároveň vyzdvihol, že za 48 hodín sa košickým kriminalistom podarilo nielen identifikovať páchateľa, ale aj ho zadržať a odovzdať na vykonanie ďalších procesných úkonov.