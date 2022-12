Boja sa rachotu petárd. Psov treba na Silvester pripraviť

V Žiline organizujú cvičenia, počas ktorých psov vystavujú zvukom.

ŽILINA. Majiteľov psov čaká nepríjemné obdobie. Vybuchujúce petardy, ohňostroje a hlasné zvuky sú pre väčšinu psov mimoriadne stresujúcim zážitkom.

Pes v najväčšej panike, ktorý mu neznámy hluk spôsobuje, koná pudovo a môže byť nebezpečný pre seba i okolie. Reagovať môže útekom, ale aj útokom, prípadne zamrzne alebo bezhlavo pobehuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Behaviorálna konzultantka Helena Teplická poukazuje na to, že reaktivita na zvuky patrí medzi patológie. Odhaduje sa, že na hluk neprimerane reaguje vyše 50 percent psov.

„Pes, ktorý je zdravý, by takýto problém nemal mať. Ale problém môže vzniknúť aj nesprávnym prístupom majiteľa, nesprávnou socializáciou. Nie je to vždy niečo, s čím sa pes narodí, ale častokrát to ide ruka v ruke s tým, ako sa k tomu postaví majiteľ a aké preventívne kroky je schopný urobiť,“ poukazuje Helena Teplická na to, že každý majiteľ psa by mal vedome cvičiť svojho štvornohého parťáka k tomu, aby u neho potlačil fóbiu z hlasných zvukov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Žilinskí veterinári potvrdili pseudobesnotu, nákaza je mimoriadne nebezpečná Čítajte

O začínajúcej panike svedčia mnohé príznaky, ktoré by majiteľ psíka nemal ignorovať.

„Mnohí to zanedbajú a povedia si, že napokon môj pes ten Silvester zvládol. Ale takýmto prístupom sa dopracuje k tomu, že v ďalších rokoch prídu intenzívnejšie reakcie a väčšia panika,“ upozorňuje.

Na Silvestra zostanú doma

Martina má doma deviatich psíkov, ktorých si osvojila z útulku. Strach z hluku má len päťročný Skoty.

„Keď počuje silný zvuk, vidno na ňom strachovú reakciu, snaží sa schovať, pýta si odo mňa podporu, je neistý, strihá ušami. Do dvoch rokov som nevidela problém, ale čím je starší, tak sa to uňho prehlbuje,“ opisuje správanie jedného zo svojich miláčikov.