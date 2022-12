Patrik Koyš sa stále nepovažuje za strelca: Smoly sme už mali dosť, obrátilo sa k nám šťastie

V zápase 25. kola SHL padlo pod Dubňom deväť gólov.

ŽILINA. Deväť gólov, výborná divácka kulisa, 60 striel Žilinčanov aj skvelý obrat v záverečných minútach. Taký bol v skratke šláger 25. kola Slovenskej hokejovej ligy medzi Žilinou a Skalicou.

Domáci boli počas celého zápasu aktívnejší, vo viacerých úsekoch si vypracovali enormný tlak a dlho to vyzeralo, že doplatia na koncovku. Na zverencov trénera Jarroda Skaldeho sa v závere pridalo aj potrebné šťastie a nakoniec Vlci nad Záhorákmi zaslúžene triumfovali. Vyzeralo to na zápas bez bodu, nakoniec pod Dubňom zostali dva.

Slovenská hokejová liga - 25. kolo

Vlci Žilina – HK ESMERO Skalica 5:4 pp (1:1, 1:2, 2:1 – 1:0)

Góly a asistencie: 6. Halama (Kluka, Sloboda), 28. Rehák (Jakubík, Macek), 57. Koyš (Macek, Mráz), 58. Kluka (Koyš, Mráz), 64. Macek (Jakubík, Melcher) – 15. Jaša (Landrigan, Šátek), 25. Landrigan, 34. Jaša (Jarolín, Vidovič), 41. Nemec (Jaša). Vylúčení: 6-9. Rozhodovali: Mihajlo, Čahoj, Klejna, Bezák, 895 divákov.

VLCI ŽILINA: Tomek – Šidlík, Jakubík, Kluka, Halama, Varga – Růžička, Pišoja, Koyš, Mráz, Macek – Sloboda, Pacalaj, Melcher, Ferenyi, Rehák – Pobežal, Hajas, Dudáš, Bečka, Lopušan.

HK ESMERO SKALICA: Bernát – Jombík, Hílek, Jaša, Nemec, Šišolák – Kadlečík, Janík, Hujsa, Landrigan, Šátek – Vidovič, Fatul, Kuba, Včelka, Kotvan – Zaňát, Soveľ, Búlik, Jarolín, Rajčák.

Ostatné výsledky: Humenné - Martin 3:1, Topoľčany - Brezno 4:2, Považská Bystrica - Žiar nad Hronom 3:2, Levice - Modré krídla Slovan 3:1, Dubnica nad Váhom - Trnava 4:2.

Ako padli góly

5:36 - Kluka našiel medzi kruhmi voľného Halamu a ten strelou z prvej nedal Bernátovi šancu

14:19 - hostia sa po získaní puku v oslabení dostali do protiútoku dvaja na jedného a prvá veľká šanca Skalice sa skončila gólom, keď bol proti zakončeniu Jašu Tomek bezmocný

24:27 - strelu Landrigana si jeden z brániacich hráčov nešťastne zrazil do vlastnej bránky

27:21 - Jakubík našiel voľného Reháka a ten poslal puk nechytateľne do pravého horného rohu

33:28 - Tomek vyhodil puk mimo ľadovej plochy a hostia dostali presilovku, ktorú opäť využili - v skrumáži sa najlepšie zorientoval Jaša a znovu poslal hostí do vedenia

40:38 - hneď prvý útok Skalice v tretej tretine sa skončil gólom, keď sa jeden z domácich hráčov pošmykol, Záhoráci sa dostali do prečíslenia 2 na 1 a z následnej skrumáže poslal puk za Tomekov chrbát Nemec

56:02 - po výbornej robote Mráza sa v skrumáži najlepšie zorientoval Koyš a poslal puk za ležiaceho Bernáta

57:40 - domáci odvolali pred koncom brankára a dočkali sa zaslúženého vyrovnania, keď Koyš nepreváhal správny moment, zamiešal s pukom a našiel voľného Kluku, ktorý zakončil do odkrytej bránky

63:33 - minútu a pol pred koncom predĺženia našiel Jakubík Maceka a ten poslal puk nekompromisne pod hornú žŕdku a rozhodol o zisku dvoch bodov pre domácich

Patrik Koyš: Verím, že základnú časť môžeme vyhrať

Kontaktný gól v ceste za obratom strelil necelé štyri minúty pred koncom zápasu Patrik Koyš. O ďalšiu minútu a pol zase prihrával Michalovi Klukovi na ten vyrovnávajúci. S rodákom z Ilavy sme sa rozprávali na viaceré témy.

Ako hodnotíte strhujúce stretnutie proti Skalici?

Pre divákov to bol super zápas. Dva body sa nám mália. Keby sa nám dnes darilo v zakončení, nemuselo to dospieť do predĺženia. Žiaľ, na góly sme sa natrápili. Skalica čakala na brejky a dá sa povedať, že jej tam padlo takmer všetko.

Je skvelé, že sme sa ani za stavu 2:4 nepoložili a dokázali sme zápas otočiť, aj keď až v predĺžení. Ale lepšie dva body ako žiadny. Aj takéto zápasy niekedy sú. Búšime do súpera a nepadne to tam.

Pre „Rudyho“ (Tomáš Tomek, pozn. red.) to tiež nebol ľahký zápas. Pre brankára je ťažké, keď nemá veľa roboty a letí naňho málo striel. Boli tam teče, prečíslenia, jednoducho žiadne ľahké veci pre brankára.

Dalo by sa povedať, že zlomovým momentom v ceste za obratom bol váš kontaktný gól na 3:4 necelé štyri minúty pred koncom. A pri vyrovnávajúcom góle o 98 sekúnd neskôr ste zase prihrávali Michalovi Klukovi.

Poviem pravdu, že som taký unavený, že si moju gólovú situáciu ani nepamätám (úsmev). Chalani pekne vykombinovali akciu a ku mne sa odrazil puk pred prázdnu bránku. Pri tejto situácii sa aj ku nám konečne obrátilo šťastie, smoly sme už mali dosť.

Pred vyrovnávajúcim gólom sme to pekne zohrali. Bruno Mráz mi hodil peknú krížnu prihrávku, pred bránkou som videl Miša Kluku. Takéto podobné veci cvičíme aj na tréningu. Je super, že nám to teraz vyšlo aj v zápase.

Čo hovoríte na ťah trénera Jarroda Skaldeho, že už desať minút pred koncom zápasu sa v presilovej hre rozhodol pre hru bez brankára?

Tréner videl, že hráme dobre, že sme si vytvorili tlak a šance. Ukázalo sa to ako dobrý ťah, v pásme sme ich dobre zatočili. V tretej tretine nevedeli, kam majú skôr skočiť a väčšinou iba odhadzovali puky. A náš tlak nakoniec vyústil do dvoch gólov.

Aj keď ste dali Skalici päť gólov, v koncovke vám to zrejme nešlo podľa predstáv. V druhej aj tretej tretine ste si vypracovali veľké tlaky, súpera ste zavreli v pásme, hostia nevedeli, kam majú skôr skočiť, no jednoducho vám to tam nechcelo padnúť a už to vyzeralo, že odídete bez bodov. Aj v iných zápasoch tejto sezóny sa vám stalo, že ste prestrieľali súperov, no jednoducho vám puk nechcel padnúť do brány. Čo na to hovoríte?

V dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Žiaru nad Hronom a Breznu sme strelili po osem gólov, v iných sme sa zase natrápili. Myslím si, že pokiaľ predvedená hra nejako vyzerá a dokážeme sa dostať do šancí, tak je to dobré. Je iba otázkou času, kedy začnú padať aj góly. Horšie by bolo, keby sme si šance nevedeli vypracovať.