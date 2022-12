Majitelia psov, dávajte si pozor. Žilinskí veterinári potvrdili pseudobesnotu

Aujeszkyho choroba nie je liečiteľná a vždy končí úhynom alebo eutanáziou psa.

ŽILINA. Majitelia psov by mali byť na pozore. Potom, čo bol na začiatku decembra potvrdený na Kysuciach výskyt Aujeszkyho choroby, toto vírusové ochorenie sa objavilo už aj v Žiline.

O prípade takzvanej pseudobesnoty informovala žilinská veterinárna nemocnica, ktorá prijala psa s neurologickými príznakmi. Bol agresívny, hrýzol do predmetov, prejavovalo sa uňho výrazné slinenie a svrbenie.

„Psík do niekoľkých hodín uhynul. Následne Štátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene na základe odobratia vzorky zo psa potvrdil Aujezskyho chorobu,“ informovala nemocnica a doplnila, že psík sa pravdepodobne nakazil v lokalite Dohňany a okolie.

Ide o vírusové ochorenie, ktoré postihuje hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Primárnym nositeľom a hostiteľom vírusu je prasa.

„Najviac ohrozenými domácimi zvieratami sú poľovné psy, pretože vírus sa okrem priameho kontaktu s diviakom prenáša aj jeho slinami, trusom, krvou a mäsom. Ochorenie nie je liečiteľné a vždy končí úhynom, alebo eutanáziou psa,“ informovali veterinárni lekári.

Odporúčajú zamedziť kontakt psa s diviakmi a ich telesnými výlučkami. Majitelia psov by takisto mali vylúčiť kŕmenie surovým diviačím mäsom, pretože aj v zamrazenom mäse je vírus stále aktívny.

Hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová vyzvala majiteľov psov, aby boli v prirodzenom prostredí diviačej zveri opatrní. Diviaky sa bežne vyskytujú na žilinskom sídlisku Hájik, ale aj v častiach Závodie a Bánová.

Aujeszkyho choroba nie je prenosná na človeka. Ohrozuje najmä poľovné psy. Podľa informácií ministerstva pôdohospodárstva k infekcii psov totiž najčastejšie dochádza v období spoločných poľovačiek. Nákaza je mimoriadne nebezpečná a zatiaľ neexistuje účinná vakcína.



Prvým klinickým prejavom u psa je nápadne časté olizovanie, čo prechádza do pocitu svrbenia, ktorého intenzita sa stupňuje. Svrbenie u psov sa lokalizuje zvyčajne na hlave a v okolí papule. Škriabanie je také intenzívne, že na miestach svrbenia sa vytvárajú otvorené rany. Nastupuje obrna jazykového a hltanového svalstva, neskôr zášklby svalstva na hlave a krku. Zvieratá hynú do 12 hodín od prejavenia sa klinických príznakov, výnimočne do dvoch dní.

Jedinou možnosťou prevencie je minimalizovať situácie, počas ktorých môže dôjsť k infikovaniu psa a následnému úhynu.